Fikstür tarihi belli oldu – Fotomaç – 05 Ağustos 2018
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    05 Ağustos 2018, Pazar
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    Fikstür tarihi belli oldu

    Fikstür tarihi belli oldu
    VOLEYBOL liglerinde 2018- 2019 sezonu fikstürü 7-8 Ağustos'ta çekilecek kuralarla belirlenecek. Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Vestel Venus Sultanlar ve Efeler Liglerinde 2018- 2019 sezonu fikstürü kura çekimleri, 7 Ağustos Salı günü 'daki Volley Hotel'de saat 14.00'te yapılacak. 1. ve 2. Lig kuraları ise 8 Ağustos Çarşamba günü çekilecek.
    1. 5.8.2018
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