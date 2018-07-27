Başkan Uysal’a sporcu teşekkürü
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    28 Temmuz 2018, Cumartesi
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    Başkan Uysal’a sporcu teşekkürü

    Başkan Uysal’a sporcu teşekkürü

    Büyük bir başarı göstererek, 2018-2019 sezonu 2’nci ligine yükselen ve Gelişim Spor Bayanlar Voleybol Takımı, Belediye Başkanı ’a teşekkür ziyaretinde bulundu.

    Ziyarette, Kulüp Başkanı Neşe Birituna'nın yanı sıra kulübün Sportif Direktörü Coşkun Birituna, Voleybol Antrenörü Çağdaş Sargın ve Yardımcı Antrenör Selimcan Hoşgör de takım oyuncularına eşlik etti. Yeni olan oyuncularla tanışan Başkan Uysal, sporcuları kutlayarak kendilerine başarılar diledi.
    Hedeflerinin önümüzdeki yıl 1'inci Lig'de mücadele etmek olduğunu söyleyen Kulüp Başkanı Birituna, yeni transferlerin yolda olduğunu belirterek, "Belediye Başkanımız 'a, başkan yardımcılarımız ve meclis üyelerimize voleybol sporunun yanında olmalarından ve bizlere desteklerinden ötürü çok teşekkür ediyoruz. Tüm Burhaniye halkının ve sporseverlerin desteğini bekliyoruz. Burhaniye'ye ve Körfez'imize hayırlı uğurlu olsun" dedi.
    Türkiye Voleybol Federasyonu'na tescilini yaptıran ve Gelişim Spor Kulübü Bayanlar Voleybol Takımı'nın başarısını kutlayan Başkan Uysal, 2018-2019 sezonu spor müsabakalarının hayırlı olmasını diledi. Oyunculara yeni sezonda başarılar dileyen Uysal, takımın Burhaniye'yi en iyi şekilde temsil edeceklerine inandığını söyledi.
    1. 27.7.2018 15:47
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