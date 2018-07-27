Başkan Uysal’a sporcu teşekkürü
Büyük bir başarı göstererek, 2018-2019 sezonu 2’nci ligine yükselen Burhaniye Körfez Eğitim ve Gelişim Spor Bayanlar Voleybol Takımı, Belediye Başkanı Necdet Uysal’a teşekkür ziyaretinde bulundu.
Hedeflerinin önümüzdeki yıl 1'inci Lig'de mücadele etmek olduğunu söyleyen Kulüp Başkanı Birituna, yeni transferlerin yolda olduğunu belirterek, "Belediye Başkanımız Necdet Uysal'a, başkan yardımcılarımız ve meclis üyelerimize voleybol sporunun yanında olmalarından ve bizlere desteklerinden ötürü çok teşekkür ediyoruz. Tüm Burhaniye halkının ve sporseverlerin desteğini bekliyoruz. Burhaniye'ye ve Körfez'imize hayırlı uğurlu olsun" dedi.
Türkiye Voleybol Federasyonu'na tescilini yaptıran Burhaniye Körfez Eğitim ve Gelişim Spor Kulübü Bayanlar Voleybol Takımı'nın başarısını kutlayan Başkan Uysal, 2018-2019 sezonu spor müsabakalarının hayırlı olmasını diledi. Oyunculara yeni sezonda başarılar dileyen Uysal, takımın Burhaniye'yi en iyi şekilde temsil edeceklerine inandığını söyledi.
- 27.7.2018 15:47
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serdar ilgilendikleri kalecilere bak mignolet 407 maç 490 gol Ospina 280 maç 321 gol geleni geçeni almışlar
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xx tv yok diye internetten trt den izliyorum .yayın leş 10 sn de 1 donuyor. verdiğimiz vergilerle biraz hizmet verin ayda yılda bir izliyoruz
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