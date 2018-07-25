Merinosspor hazırlıklara hız verdi
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Temmuz 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH

    Merinosspor hazırlıklara hız verdi

    Merinosspor hazırlıklara hız verdi

    Türkiye 2. Liginin güçlü ekibi Merinos spor takımında için transferler aralıksız sürüyor. Sezona 1. Lig hedefi ile başlayan Merinosspor, tecrübeli smaçör ile el sıkıştı.

    Daha önce Koçspor, İstanbulspor ve Geçen sezon 1.lige yükselen Büyükçekmece takımının kaptanlığını yapan önümüzde sezon için Merinosspor ile masaya oturdu. 1991 doğumlu tecrübeli smaçör , 'te ve Merinosspor'da olmaktan mutlu olduğunu belirterek, "Hedefleri büyük olan Merinos Voleybol takımı ile başarıyı yakalamak için çok çalışacağız . Takım arkadaşlarımızla uyum içerisinde yeni sezonda büyük başarılar elde edeceğimize inancım sonsuzdur" dedi.


    Merinosspor Kulübü Başkanı Ali Bağcı çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini ifade ederek, "Takımda geçtiğimiz sezon yer alan ve kalmasını düşündüğümüz sporcularımızla daha önce el sıkışmıştık. Dış transferler konusunda uzun zamandan beri çalışmalar yapıyorduk. Listemizde bir çok sporcumuz var ve ilk olarak tecrübeli smaçör Sevinç Salim ile masaya oturduk ve takımımıza kazandırdık. Birinci lig hedefleri doğrultusunda çalışmalarımız aralıksız devam ederken önümüzdeki günlerde sürpriz transferler gerçekleştireceğiz. Bu transferlerle biz birinci ligde mücadele edebilecek kabiliyette bir takım kuruyoruz" diye konuştu.

    1. 25.7.2018 11:09
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Merinosspor hazırlıklara hız verdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN