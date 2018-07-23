Beykent Üniversitesi, Avrupa şampiyonu oldu
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    24 Temmuz 2018, Salı
    CANLI ENGLISH

    , Avrupa şampiyonu oldu

    <a href="/index/beykent-universitesi?id=f6af51f3-fb80-4088-84e5-fda927b3b168" class="" rel="tag">Beykent Üniversitesi</a>, Avrupa şampiyonu oldu

    Portekiz’de düzenlenen Avrupa Üniversiteler Arası Voleybol Şampiyonası’nda ’yi temsil eden , finalde karşılaştığı ’ni set vermeden yenerek şampiyon oldu.

    Portekiz, ve Norveç ekiplerinin yer aldığı grupları kayıpsız geçtikten sonra çeyrek finalde Finlandiya, yarı finalde de temsilcisini turnuva dışı bırakan , finalde 'nın 'ni mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.
    Voleybol Erkek Takımı, Portekiz'de düzenlenen EUSA Coimbra European Universities Games 2018'de namağlup unvanını elinden düşürmeyerek, Avrupa şampiyonluğuna ulaşmayı başardı.

    Gençlik ve Spor Bakanı tebrik etti


    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Portekiz'de düzenlenen şampiyonada Avrupa şampiyonu olan Beykent Üniversitesi Erkek 'nı tebrik etti. Bakan Kasapoğlu, yayımladığı kutlama mesajında şunları kaydetti:
    "Portekiz'in Coimbra kentinde düzenlenen Avrupa Üniversite Oyunları'nda şampiyon olan Beykent Üniversitesi 'nı yürekten kutluyorum. Birbirinden güçlü rakiplerini yenerek namağlup şampiyon olan Beykent Üniversitesi'ne ülkemize yaşattığı büyük gururdan dolayı teşekkür ediyorum. Şampiyonlukta emeği geçenleri tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum."

    1. 23.7.2018 11:57
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    , Avrupa şampiyonu oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN