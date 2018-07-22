Beykent şampiyon – Fotomaç – 22 Temmuz 2018
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    22 Temmuz 2018, Pazar
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    Beykent şampiyon

    Beykent şampiyon
    Portekiz'deki Avrupa Üniversite Oyunları'nda ülkemizi temsil eden Erkek Voleybol Takımı, 'nın Toulouse Üniversitesi'ni 3-0 yenerek şampiyon oldu. Murat Yenpazar en iyi sporcu seçildi.
    1. 22.7.2018
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