Muratpaşa’da sporla dolu bir yaz

Yaz spor okulları programı kapsamında salon hafta içi her gün voleybol, basketbol ve badminton öğrenmek isteyen çocuklarla dolup taşıyor.

Muratpaşa Belediyesi'nin 24 branşta 6 spor salonu, 2 stat, 4 spor tesisi, Süleyman Erol Yüzme Havuzu, Recep Gürbüz Güreş Eğitim Merkezi'yle Atatürk ve Bayındır parklarında devam ediyor. Yenigün Mahallesi'nde 671 bin TL'lik yatırımla 2016 yılında hizmete açılan Dilşad Refizade İlkokulu Spor Salonu, hafta içi dolup taşıyor. 595 metrekarelik saha, 120 seyirci kapasiteli tribün, sağlık odası, soyunma odalarının bulunduğu salonda, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri 8-13 yaş arası basketbolcular çalışıyor. Basketbolcular antrenman için saat 12.00'de toplanıyor.



Salı ve perşembe günleri ise salonda ilk olarak 7-13 yaş arası voleybolcular antrenman yapıyor. Voleybolcuların saat 09.00'da başlayan antrenmanın ardından saat 16.00, 8-13 yaş arası çocukların kabul edildiği badminton kursları başlıyor. Salonda, pazartesi ve çarşamba günleri ise saat 20.00'de yetişkinler badminton için sahaya çıkıyor.