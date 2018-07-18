Cansu Aydınoğulları, Çanakkale Belediyesporda
Vestel Venüs Sultanlar Liginde mücadele edecek olan Çanakkale Belediyespor, kulüp binasında gerçekleşen törenle pasör Cansu Aydınoğulları ile sözleşme imzaladı.
Voleybola İstanbul'da başladığını ve ilk dışarıya çıktığı kulübün Çanakkale´de olduğunu ifade eden Cansu Aydınoğulları ise, "Gözümü dışarıya burada açtım. Çanakkale aynı zaman da benim çok sevdiğim bir şehir. Çok sevdim ve yazlığımı buraya çok yakın bir yerde aldım. O sebeple burada olmaktan, bu kulüpte oynamaktan, bu aileye tekrardan dahil olmaktan çok mutluyum. Umarım bu yıl sizleri mutlu edecek, bu şehri mutlu edecek ve bu kulübü voleybolu seven insanları mutlu edecek maçlar oynayacağız ve başarılar kazanacağız" dedi.
Cansu Aydınoğulları konuşmaların ardından 1 yıllığına Çanakkale Belediyespor'da oynayacağı mukaveleye imza attı.
- 18.7.2018 13:18
-
Fener gençleri garantiye aldı
Toplam 3
Yorum
Tamam Genç oyunculara yazık oluyor fenerbahçeye giden perişan oldu.
-
Mandzukic’te yeni rakip var
Toplam 3
Yorum
Husnu Sonmacta manzukic bir gol atti ama mac izlenirse pek okadarda ahim sahim deyildi onun yaptigini negredoda yapar besiktas takim halindoynarsa
-
Şiddete son!
Toplam 1
Yorum
dost ya senın verdigin zararı kim karsılayacak tüpçü
Cansu Aydınoğulları, Çanakkale Belediyesporda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.