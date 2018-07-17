Sinan Cem Tanık Türk voleybolunu Polonya'da temsil ediyor
Türk voleyboluna uzun yıllar büyük hizmetlerde bulunan Sinan Cem Tanık, şimdilerde Polonya'da teknik adam olarak kariyeri devam ediyor.
Türk voleyboluna uzun yıllar büyük hizmetlerde bulunan Sinan Cem Tanık, şimdilerde Polonya'da teknik adam olarak kariyeri devam ediyor. Geçen sezon Kielce'yi çalıştıran Tanık, bu sezon için Czestochowa ile anlaşma sağladı. Oyuncu olarak birçok takımda forma giyen ve antrenörlük kariyerinde Galatasaray ve A Milli Takım'ın menajerliğini yapan 37 yaşındaki başarılı çalıştırıcı, daha önce yaptığı açıklamada, sahaya daha yakın olmak, sonuçlara daha direkt müdahale edebilmek, yeni oyuncular yetiştirmek, yeni takımlar ve projeler oluşturmak için Polonya'dan gelen teklifi kabul ettiğini dile getirmişti.
- 17.7.2018
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"Bizde imzalar kalbe atılır"
Toplam 14
Yorum
ali sizin hiçbir zaman imparatorunuz olamadı kuşlar başka sayfaya 0 bir günde kral olmadı kıskanmayın
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Beşiktaş'tan Ryan Babel'e yıllık 3 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme
Toplam 1
Yorum
satin daha iyi cok para savruluyor türkiyemde 3 milyon TL olsun Euro da ne
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Trabzonspor'dan Burak Yılmaz açıklaması
Toplam 1
Yorum
karaağa Neresi Yıldız olmaması daha hayırlı Takım bir kişi eksik oynuyor bunun yüzünden
Sinan Cem Tanık Türk voleybolunu Polonya'da temsil ediyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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