Türk voleyboluna uzun yıllar büyük hizmetlerde bulunan Sinan Cem Tanık, şimdilerde Polonya'da teknik adam olarak kariyeri devam ediyor. Geçen sezon Kielce'yi çalıştıran Tanık, bu sezon için Czestochowa ile anlaşma sağladı. Oyuncu olarak birçok takımda forma giyen ve antrenörlük kariyerinde Galatasaray ve A Milli Takım'ın menajerliğini yapan 37 yaşındaki başarılı çalıştırıcı, daha önce yaptığı açıklamada, sahaya daha yakın olmak, sonuçlara daha direkt müdahale edebilmek, yeni oyuncular yetiştirmek, yeni takımlar ve projeler oluşturmak için Polonya'dan gelen teklifi kabul ettiğini dile getirmişti.