Sinan Cem Tanık Türk voleybolunu Polonya'da temsil ediyor – Fotomaç – 17 Temmuz 2018
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    17 Temmuz 2018, Salı
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    Türk voleybolunu 'da temsil ediyor

    <a href="/index/sinan-cem-tanik?id=b4430cd6-b0c8-4240-bdf6-596a0932e8fc" class="" rel="tag">Sinan Cem Tanık</a> Türk voleybolunu <a href="/index/polonya?id=cdf6e73a-b33b-43f3-ab5a-9665a753b2e0" class="" rel="tag">Polonya</a>'da temsil ediyor

    Türk voleyboluna uzun yıllar büyük hizmetlerde bulunan , şimdilerde 'da teknik adam olarak kariyeri devam ediyor.

    Türk voleyboluna uzun yıllar büyük hizmetlerde bulunan , şimdilerde 'da teknik adam olarak kariyeri devam ediyor. Geçen sezon Kielce'yi çalıştıran Tanık, bu sezon için Czestochowa ile anlaşma sağladı. Oyuncu olarak birçok takımda forma giyen ve antrenörlük kariyerinde ve A 'ın menajerliğini yapan 37 yaşındaki başarılı çalıştırıcı, daha önce yaptığı açıklamada, sahaya daha yakın olmak, sonuçlara daha direkt müdahale edebilmek, yeni oyuncular yetiştirmek, yeni takımlar ve projeler oluşturmak için 'dan gelen teklifi kabul ettiğini dile getirmişti.

    1. 17.7.2018
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