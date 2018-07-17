Salihli Belediyespor’da transfer hareketliliği
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    17 Temmuz 2018, Salı
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    ’da hareketliliği

    <a href="/index/salihli-belediyespor?id=e39695ee-f417-435e-9204-d02ce98e8855" class="" rel="tag">Salihli Belediyespor</a>’da <a href="/index/transfer?id=1e09b976-0e2c-4a75-bc0c-79a0614a1fc0" class="" rel="tag">transfer</a> hareketliliği

    Türkiye Bayanlar Voleybol 1. Lig ekiplerinden ’da hareketliliği devam ediyor.

    Yeni sezon öncesi libero Çerağ Düzeltir, pasör çaprazı Şerife Acar, pasör çaprazı Burcu Bircan Evin, libero ve pasör Kübra Hacıoğlu'nu ederek renklerine bağlayan yeşil-beyazlı ekip, son olarak pasör çaprazı Gülem Altay, pasör Duygu Ertaş, libero Müge Ocakçı ve orta oyuncu Candan Sürengöz'ü ederek kadrosuna dahil etti.
    Yeşil-beyazlı ekibin yeni transferleri Altay, Ertaş, Ocakçı ve Sürengöz, kendilerini yeşil-beyaz renkleri bağlayan sözleşmeye, Spor İşleri Müdürü Uğur Kocagöz ve Belediyespor Kulüp yöneticisi Orçun Semizler'in katıldığı törenle Razlı Spor Tesisleri'nde imzaladı.
    Öte yandan teknik kadro çalışmalarına da devam eden Voleybol Bayan Takımına Fizyoterapist Selin Öztürk, Futbol Takımına ise Osman Bakar'ın getirildiği öğrenildi.
    1. 17.7.2018 12:10
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