Salihli Belediyespor’da transfer hareketliliği
Türkiye Bayanlar Voleybol 1. Lig ekiplerinden Salihli Belediyespor’da transfer hareketliliği devam ediyor.
Yeşil-beyazlı ekibin yeni transferleri Altay, Ertaş, Ocakçı ve Sürengöz, kendilerini yeşil-beyaz renkleri bağlayan sözleşmeye, Spor İşleri Müdürü Uğur Kocagöz ve Belediyespor Kulüp yöneticisi Orçun Semizler'in katıldığı törenle Razlı Spor Tesisleri'nde imzaladı.
Öte yandan teknik kadro transfer çalışmalarına da devam eden Salihli Belediyespor Voleybol Bayan Takımına Fizyoterapist Selin Öztürk, Futbol Takımına ise Osman Bakar'ın getirildiği öğrenildi.
- 17.7.2018 12:10
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Damien Comolli'den transfer açıklaması
Toplam 9
Yorum
Fenerli Aziz Yıldırım sayesinde bu hallerdeyiz zaten. Daha doğrusu o zihniyetteki yönetimler sayesinde Türk futbolu bu halde
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Damien Comolli'den transfer açıklaması
Toplam 9
Yorum
yasinnn sattığın değerde ve sayıda oyuncu alabilirsin gibi bir finasal yaptırım var şuan 1 sene süreli. bu yüzden
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Beşiktaş'tan UEFA açıklaması!
Toplam 1
Yorum
hukuksal hakki yok koskoca klübün düştüğü hale bakarmisiniz ne demek taraftar gelmesin deplasman maçlarına
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