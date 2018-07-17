Gücü altyapıdan!
Ebrar, Buket ile Derya’yı da A Takım kadrosuna dahil eden Vakıfbank’ın, 7 oyuncusu altyapıdan yetişen isimler olacak
2017-2018 sezonunu dört kupayla (CEV Şampiyonlar Ligi, Şampiyonlar Kupası, Sultanlar Ligi, KupaVoley) kapatan Vakıfbank, yeni sezon transfer çalışmalarını tamamladı. Voleybol kariyerini noktalayan Gözde Kırdar, voleybola annelik arası veren Naz Aydemir Akyol ve Melis Durul'la vedalaşan sarı-siyahlılar, üç oyuncunun yerini altyapısından çıkardığı üç isimle doldurdu. Sarı-siyahlılar, geçtiğimiz sezon A Takım ile birlikte antrenmanlara çıkan ve zaman zaman forma şansı bulan milli oyuncu Ebrar Karakurt'un yanı sıra Buket Gülübay ile Derya Cebecioğlu'yla sözleşme imzaladı. Bu üç oyuncuyla birlikte gelecek sezonun kadrosunda sarı-siyahlı altyapıdan yetişen 7 oyuncu yer alacak. Geçen sezon takımda yer alan Melis Gürkaynak, Ayça Aykaç, Tuğba Şenoğlu ve Zehra Güneş de Vakıfbank altyapısından yetişti.
- 17.7.2018
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"Bizde imzalar kalbe atılır"
Toplam 14
Yorum
ali sizin hiçbir zaman imparatorunuz olamadı kuşlar başka sayfaya 0 bir günde kral olmadı kıskanmayın
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Beşiktaş'tan Ryan Babel'e yıllık 3 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme
Toplam 1
Yorum
satin daha iyi cok para savruluyor türkiyemde 3 milyon TL olsun Euro da ne
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Trabzonspor'dan Burak Yılmaz açıklaması
Toplam 1
Yorum
karaağa Neresi Yıldız olmaması daha hayırlı Takım bir kişi eksik oynuyor bunun yüzünden
Gücü altyapıdan! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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