Gücü altyapıdan! – Fotomaç – 17 Temmuz 2018
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    17 Temmuz 2018, Salı
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    Gücü altyapıdan!

    Gücü altyapıdan!

    Ebrar, Buket ile Derya’yı da A kadrosuna dahil eden ’ın, 7 oyuncusu altyapıdan yetişen isimler olacak

    2017-2018 sezonunu dört kupayla (CEV Şampiyonlar Ligi, Şampiyonlar Kupası, Sultanlar Ligi, KupaVoley) kapatan , yeni sezon transfer çalışmalarını tamamladı. Voleybol kariyerini noktalayan , voleybola annelik arası veren ve Melis Durul'la vedalaşan sarı-siyahlılar, üç oyuncunun yerini altyapısından çıkardığı üç isimle doldurdu. Sarı-siyahlılar, geçtiğimiz sezon A ile birlikte antrenmanlara çıkan ve zaman zaman forma şansı bulan milli oyuncu Ebrar Karakurt'un yanı sıra Buket Gülübay ile Derya Cebecioğlu'yla sözleşme imzaladı. Bu üç oyuncuyla birlikte gelecek sezonun kadrosunda sarı-siyahlı altyapıdan yetişen 7 oyuncu yer alacak. Geçen sezon takımda yer alan Melis Gürkaynak, Ayça Aykaç, Tuğba Şenoğlu ve Zehra Güneş de altyapısından yetişti.

    1. 17.7.2018
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