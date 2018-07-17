Nilüfer Belediyespor'un yeni genç yıldızı Aylin Sarıoğlu, geleceğini değerlendirdi. 2018 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda oynayacaklarını hatırlatan 23 yaşındaki milli libero, "Dünyanın en iyisi olmak için mücadele edeceğiz. Dünya Şampiyonası'nda çıtayı çok yükseğe koyduk. İnşallah dünyanın en iyisi olacağız. İnandığımız takdirde her şeyi yapabileceğimizi biliyoruz. Bizi takım yapan ruh, herkesin birbirine güvenmesidir. Bütün oyuncular birbirine bağlı. Manşet olmadan pas olmaz, pas gelmeden smaç vurulmaz. O yüzden herkes birbirine güveniyor ve açıklarımızı kapatıyoruz" ifadelerini kullandı. Sultanlar Ligi'nin yerli oyuncular sayesinde dünyanın en iyi liglerinden biri olduğunun altını çizen Aylin Sarıoğlu, milli takımla dünya ikinciliği alarak voleybolda ne kadar yetenekli sporcularımızın olduğunu gösterdiklerini dile getirdi.