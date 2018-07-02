Sultanlar gümüş aldı – Fotomaç – 02 Temmuz 2018
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    03 Temmuz 2018, Salı
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Sultanlar gümüş aldı

    Sultanlar gümüş aldı

    A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Uluslar Ligi finalinde 'ye 3-2 yenilerek gümüş madalyada kaldı.

    A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Uluslar Ligi finalinde 'ye 3-2 yenilerek gümüş madalyada kaldı. Karşılaşmaya iyi başlayan milliler, ilk seti 25-17 kazandı. ikinci seti 25-22 alarak ile durumu eşitledi: 1-1. Çekişmeli geçen üçüncü seti 28-26 önde bitiren , avantajı eline geçirdi: 2-1. Ay-yıldızlıların dördüncü hatalarını değerlendiren ABD yeniden eşitliği sağladı: 2-2. Tie-breake ağırlığını koyan son dünya şampiyonu ABD, seti 15-7; karşılaşmayı da 3-2 kazanarak altın madalyanın sahibi oldu. ise 2012'deki bronzdan sonra, organizasyonda ilk gümüş madalyasını kazandı.

    Salon: Nanjing Olympic Sports Centre

    Hakemler: Susana Maria Rodriguez Jatvia (İspanya), Joo-Hee Kang (Güney Kore)

    Türkiye: Meryem, Hande, Eda, Zehra, Meliha, Cansu, Simge (L) (Gamze, Aylin, Ebrar, Şeyma)

    ABD: Larson, Bartsch-Hackley, Akinradewo, Lloyd, Murphy, Dixon, Robinson (L) (Drews, Hancock, Hill)

    Setler: 25-17, 22-25, 28-26, 15-25, 7-15

    Süre: 2 saat 7 dakika (24',29',34,26,13)

    BAKAN BAK'TAN 'FİLENİN SULTANLARI'NA TEBRİK
    Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, FIVB Milletler Ligi 6'lı Finaller organizasyonunun finalinde ABD'ye 3-2 mağlup olarak kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

    Bakan Bak tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: "Çin'in Nanjing kentinde düzenlenen , FIVB Milletler Ligi'nde ülkemizi başarıyla temsil ederek gümüş madalyanın sahibi olan milli takımımızı tebrik ediyorum. Sporcularımızın sahada ortaya koydukları mücadele hepimizi heyecanlandırarak, bizlere büyük bir mutluluk ve onur kaynağı oldu. Uluslararası arenada bayrağımızı göndere çektiren sporcularımızı tüm kalbimle tebrik ederim. Bu büyük başarıda emeği geçen herkese şahsım ve milletim adına teşekkür ederim."

    1. 2.7.2018
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