Sultanlar gümüş aldı
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Uluslar Ligi finalinde ABD'ye 3-2 yenilerek gümüş madalyada kaldı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Uluslar Ligi finalinde ABD'ye 3-2 yenilerek gümüş madalyada kaldı. Karşılaşmaya iyi başlayan milliler, ilk seti 25-17 kazandı. ABD ikinci seti 25-22 alarak ile durumu eşitledi: 1-1. Çekişmeli geçen üçüncü seti 28-26 önde bitiren Türkiye, avantajı eline geçirdi: 2-1. Ay-yıldızlıların dördüncü hatalarını değerlendiren ABD yeniden eşitliği sağladı: 2-2. Tie-breake ağırlığını koyan son dünya şampiyonu ABD, seti 15-7; karşılaşmayı da 3-2 kazanarak altın madalyanın sahibi oldu. Türkiye ise 2012'deki bronzdan sonra, organizasyonda ilk gümüş madalyasını kazandı.
Salon: Nanjing Olympic Sports Centre
Hakemler: Susana Maria Rodriguez Jatvia (İspanya), Joo-Hee Kang (Güney Kore)
Türkiye: Meryem, Hande, Eda, Zehra, Meliha, Cansu, Simge (L) (Gamze, Aylin, Ebrar, Şeyma)
ABD: Larson, Bartsch-Hackley, Akinradewo, Lloyd, Murphy, Dixon, Robinson (L) (Drews, Hancock, Hill)
Setler: 25-17, 22-25, 28-26, 15-25, 7-15
Süre: 2 saat 7 dakika (24',29',34,26,13)
BAKAN BAK'TAN 'FİLENİN SULTANLARI'NA TEBRİK
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, FIVB Milletler Ligi 6'lı Finaller organizasyonunun finalinde ABD'ye 3-2 mağlup olarak gümüş madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.
Bakan Bak tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: "Çin'in Nanjing kentinde düzenlenen , FIVB Milletler Ligi'nde ülkemizi başarıyla temsil ederek gümüş madalyanın sahibi olan milli takımımızı tebrik ediyorum. Sporcularımızın sahada ortaya koydukları mücadele hepimizi heyecanlandırarak, bizlere büyük bir mutluluk ve onur kaynağı oldu. Uluslararası arenada bayrağımızı göndere çektiren sporcularımızı tüm kalbimle tebrik ederim. Bu büyük başarıda emeği geçen herkese şahsım ve milletim adına teşekkür ederim."
- 2.7.2018
- Premier Lig ekibi Fulham ve West Bromwich Fenerbahçeli Ozan Tufan için geliyor!
- Galatasaray Trezeguet'nin alternatifini belirledi: Belçika'lı Nacer Chadli
- Fenerbahçe'den orta saha transferlerine 10 yılda 92 milyon Euro!
- Galatasaray'da üç hedef var: Ahmed Musa, Denayer ve Ndiaye
- Fenerbahçe'nin yeni stoperi Rennes'den: Ramy Bensebaini
-
Dame N'Doye Kopenhag'a transfer oldu
Toplam 2
Yorum
necdet aydogdu bide kaç avro ya anlaştığını delikanlı gibi söylesen
-
Dame N'Doye Kopenhag'a transfer oldu
Toplam 2
Yorum
Ahmet can Forvet oynatıldığında 1 gol attıydın
-
Trezeguet bilmecesi!
Toplam 2
Yorum
austin nasıl istikrar olacak hep kiralık alacaksın 1-2 yılada gs 33-35 yaş ortalaması hop boz tkmı yeniden bir yığın adam al.bu mu plan.
Sultanlar gümüş aldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.