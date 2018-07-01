Tarih yazdık | FIVB Uluslar Ligi Türkiye: 3 - Brezilya: 0 – Fotomaç – 01 Temmuz 2018
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    02 Temmuz 2018, Pazartesi
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    Tarih yazdık | FIVB Uluslar Ligi Türkiye: 3 - : 0

    Tarih yazdık | FIVB Uluslar Ligi Türkiye: 3 - Brezilya: 0

    ’yı mağlup eden Sultanlar, Uluslar Ligi’nde finale yükseldi. Ay-yıldızlılar, bugün 14.45’te ile karşılaşacak

    A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Uluslar Ligi 6'lı Finalleri'nde yarı finalinde Brezilya'yı mağlup ederek finalde mücadele etme hakkı kazandı. Filenin Sultanları, 'nin son şampiyonu karşısında ilk seti 25-23 kazandı.

    Milliler, ikinci seti de 25-23 alarak durumu 2-0'a getirdi. Baştan sona üstünlüğünü kabul ettirdiği rakibi karşısında üçüncü seti de 25-22 kazanan ay-yıldızlılar, 3-0'la adını finale yazdırdı.

    Son şampiyona set vermeyen Sultanlar, 'i 3-1 mağlup eden ABD ile bugün 14.45'te finalde karşılaşacak. Dev mücadele S Sport'tan ekranlara gelecek.
    1. 1.7.2018
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