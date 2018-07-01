Tarih yazdık | FIVB Uluslar Ligi Türkiye: 3 - Brezilya: 0
Brezilya’yı 3-0 mağlup eden Sultanlar, Uluslar Ligi’nde finale yükseldi. Ay-yıldızlılar, bugün 14.45’te ABD ile karşılaşacak
Milliler, ikinci seti de 25-23 alarak durumu 2-0'a getirdi. Baştan sona üstünlüğünü kabul ettirdiği rakibi karşısında üçüncü seti de 25-22 kazanan ay-yıldızlılar, 3-0'la adını finale yazdırdı.
Son şampiyona set vermeyen Sultanlar, Çin'i 3-1 mağlup eden ABD ile bugün 14.45'te finalde karşılaşacak. Dev mücadele S Sport'tan ekranlara gelecek.
- 1.7.2018
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Galatasaray'a transferi açıklanan Nagatomo bir mesaj yayınladı
Toplam 5
Yorum
doğru adam üstüne kondu D.ö de divan kurulunda görüşücez dedi uçaklar inicek dedi ne oldu aldığı oyuncular kar mı zarar mı M.C ye gelmeden düşün klüp niye borçta
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Galatasaray'a transferi açıklanan Nagatomo bir mesaj yayınladı
Toplam 5
Yorum
CELAL IS AHLAKI OLAN ADAMDAN HIC BIR ZAMAN ZARAR GELMEZ NAGO LINNES GIBI
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Ali Koç'tan taraftarlara mesaj!
Toplam 4
Yorum
karado hiç acelemiz yok.doğru transefere ihtiyaç var.
Tarih yazdık | FIVB Uluslar Ligi Türkiye: 3 - Brezilya: 0 haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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