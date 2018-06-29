Sultanlar’dan siftah – Fotomaç – 29 Haziran 2018
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    29 Haziran 2018, Cuma
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Sultanlar’dan siftah

    Sultanlar’dan siftah

    Voleybol Milletler Ligi 6'lı Finalleri'nde B Grubu'ndaki ikinci ve son maçında 'ı 3-2 yendi.

    Milliler, Nanjing Olympic Sports Centre'de oynanan mücadelede rakibini 20-25, 25- 21, 25-18, 18-25 ve 16- 14'lük setlerle 3-2 mağlup ederek finallerdeki ilk galibiyetini aldı. , Milletler Ligi 6'lı Finalleri'nde yarı finale yükselebilmek için bugün saat 10.00'da oynanacak olan ABD- karşılaşmasında alınacak sonucu bekleyecek.
    1. 29.6.2018
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