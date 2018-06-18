Filenin Sultanları göğsümüzü kabarttı – Fotomaç – 18 Haziran 2018
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    18 Haziran 2018, Pazartesi
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    Filenin Sultanları göğsümüzü kabarttı

    Filenin Sultanları göğsümüzü kabarttı

    ve ’i mağlup eden Sultanlar 6’lı finallerde mücadele etme hakkı kazanırken, Efeler de Portekiz’i 3-2 yenerek Avrupa Ligi’nde bronza uzandı

    Voleybolda kulüp takımlarının sezon içerisindeki başarılarından sonra, düzeyinde de başarılı sonuçlar gelmeye devam ediyor. Milletler Ligi'nde mücadele eden Sultanlar, 'yı 25-16, 25-15, 20-25 ve 25-19'luk setlerle 3-1 mağlup eden Filenin Sultanları; 14'üncü maçında 10'uncu galibiyetini alarak 'de yapılacak 6'lı Finallerde mücadele etmeye hak kazandı. Ay-yıldızlılar, son maçında karşılaştığı Çin'i, 28-26, 25-21, 20-25 ve 25-20'lik setlerle 3-1 mağlup ederek Milletler Ligi'nin normal etabını 11 galibiyetle kapattı.

    EMRE, RÜYA TAKIMA SEÇİLDİ
    Çekya'da düzenlenen 2018 CEV Final Four'unda mücadele eden Efeler, ev sahibi Çekya'ya 3-0 mağlup olarak bronz maçına çıktı. Portekiz'le karşılaşan milliler, 25-16, 21-25, 25-14,
    22-25 ve 15-11'lik setlerle 3-2 kazanarak bronz madalyanın sahibi oldu. Göğsümüzü kabartan ayyıldızlılarda Vahit Emre Savaş, turnuvanın Rüya Takımı'na seçildi. Efeler Ligi'nde Ziraat Bankası'nda forma giyen tecrübeli oyuncu, Altın Avrupa Ligi'nin "En İyi Orta Oyuncu" ödülünün sahibi oldu.

    PROGRAM BELLİ OLDU
    A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Uluslar Ligi 6'lı finallerindeki programı belli oldu. - 1 Temmuz'da Çin'in ev sahipliğinde Nanjing'te yapılacak organizasyonda milliler, B Grubu'nda 27 Haziran Çarşamba günü ABD ve 28 Haziran Perşembe günü ile oynayacak. Karşılaşmalar TSİ 10.00'da başlayacak. Diğer grupta Çin, ve 'nın karşılaşacağı maçlar sonrasında ilk iki sırada yer alacak takımlar, adını yarı finale yazdıracak.

    1. 18.6.2018
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