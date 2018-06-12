Rakip Hollanda – Fotomaç – 12 Haziran 2018
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HEPSİ
    12 Haziran 2018, Salı
    CANLI 2018 RUSYA
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    Rakip

    Rakip Hollanda
    A Milli Kadın Voleybol Takımı, Uluslar Ligi'nde 5. ve son hafta maçlarına 'da çıkacak. , 5. hafta mücadelesinde ev sahibi Almanya'nın yanı sıra ve ile karşı karşıya gelecek. FIVB Uluslar Ligi'nde genel klasmanda 4. sırada yer alan milliler, Stuttgart kentindeki ilk maçını bugün 18.30'da Hollanda ile yapacak. Ligin geride kalan 4 haftasında oynadığı toplam 12 maçın 9'unu kazanan Türkiye'nin 28 puanı bulunuyor.
    1. 12.6.2018
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