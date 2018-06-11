"Şampiyon olacağız"
Alen Sket: “Halkbank’a büyük başarılar elde etmek için geldim. Kovac’la çalışmak için sabırsızlanıyorum” Drazen Lubric: Son üç sezonun şampiyon takımında görev yapacağım. Hedefimiz bu başarıyı sürdürmek”
Efeler Ligi'nde hedefini üst üste 4. şampiyonluk olarak belirleyen Halkbank'ın çiçeği burnunda transferleri Alen Sket ve Drazen Lubric, gelecek sezon için iddialı açıklamalar yaptı. Geçtiğimiz iki sezonda F.Bahçe formasını terleten Slovenyalı smaçör Sket, Türkiye'de çok mutlu olduğunu ve Halkbank'a büyük başarılar kazanmak için geldiğini söyledi. 30 yaşındaki oyuncu ayrıca, başantrenör Slobodan Kovac'la çalışmak için sabırsızlandığını dile getirdi. Zenit'ten transfer edilen 25 yaşındaki pasör çaprazı Lubric ise şu ifadeleri kullandı: "Nereye geldiğimin bilincindeyim. Son üç sezonu şampiyon kapatmış bir takımda görev yapacağım. Hedef bu başarıyı sürdürmek, ligde elbette şampiyonluk istiyorum. Kulübün hedeflerinde Avrupa'da da başarı elde etmek var. Fikirlerimiz aynı doğrultuda. Burada büyük başarılar kazanacağız."
- 11.6.2018
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