Kardeşler Eczacı’da

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Eczacıbaşı Vitra, Karayolları Spor Kulübü'nden Saliha ve Elif Şahin kardeşleri transfer etti. 20 yaşındaki smaçör Saliha 1 sezon, 17 yaşındaki pasör Elif ise 2 sezon tecrübe kazanmaları için Karayolları'nda kiralık olarak oynamaya devam edecek. İki genç isim de altyapı milli takımlarında birçok kez boy gösterdi.