Kardeşler Eczacı’da – Fotomaç – 11 Haziran 2018
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    11 Haziran 2018, Pazartesi
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    Kardeşler Eczacı’da

    Kardeşler Eczacı’da
    Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Eczacıbaşı Vitra, Karayolları Spor Kulübü'nden Saliha ve Elif Şahin kardeşleri transfer etti. 20 yaşındaki smaçör Saliha 1 sezon, 17 yaşındaki pasör Elif ise 2 sezon tecrübe kazanmaları için Karayolları'nda kiralık olarak oynamaya devam edecek. İki genç isim de altyapı milli takımlarında birçok kez boy gösterdi.
    1. 11.6.2018
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