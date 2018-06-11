Gençler, Çekya’da tarih yazdı – Fotomaç – 11 Haziran 2018
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    11 Haziran 2018, Pazartesi
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    Gençler, ’da tarih yazdı

    Gençler, Çekya’da tarih yazdı
    'nın Brno kentinde düzenlenen 25. Dünya Liselerarası Voleybol Şampiyonası'nda ülkemizi erkekler kategorisinde temsil eden Okyanus Koleji, Dünya şampiyonu olarak tarihi bir başarıya imza attı. Final karşılaşmasında 'yı 28- 26, 19-25, 23-25, 25-21 ve 15- 12'lik setlerle 3-2 mağlup eden temsilcimiz mutlu sona ulaştı. Bayanlar kategorisinde ülkemizi temsil eden Doğa Koleji ise üçüncülük karşılaşmasında ile karşılaştı. 25- 18, 25-19 ve 25-21'lik setlerle 3-0 kazanan temsilcimiz Dünya üçüncülüğü elde etti.
    1. 11.6.2018
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