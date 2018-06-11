Aslan’a ‘Keskin’ pasör – Fotomaç – 11 Haziran 2018
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    11 Haziran 2018, Pazartesi
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    Aslan’a ‘Keskin’ pasör

    Aslan’a ‘Keskin’ pasör

    HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, geçen sezonu 'de geçiren 'i transfer etti.

    Sarı-kırmızılı kulüp, 36 yaşındaki tecrübeli pasör ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. 'da 2014-2015 sezonunda takım kaptanlığını üstlenen Selçuk, yeniden sarı-kırmızılı kulüpte forma giyme şansı bulduğu için heyecanlı olduğunu söyledi. Tecrübeli oyuncunun kariyerinde; 2005 Universiade Dünya Şampiyonluğu, 2005- 2006, 2006-2007 Ligi Şampiyonluğu, 2008-2009, 2016-2017 Türkiye Kupası Şampiyonluğu ve 2017 Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu bulunuyor.
    1. 11.6.2018
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