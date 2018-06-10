Halkbank transferde şova başladı! – Fotomaç – 10 Haziran 2018
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    11 Haziran 2018, Pazartesi
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    transferde şova başladı!

    Halkbank transferde şova başladı!

    Transfere hızlı giren son üç yılın şampiyonu ekibi; Slovenyalı smaçör Alen Sket, Sırp pasör çaprazı Drazen Lubric ve Kanadalı pasör Tyler Sanders takviyelerine imza attı

    Voleybol Efeler Ligi'nde son 3 sezonu şampiyon olarak tamamlamayı başaran , transfere de hızlı bir giriş yaptı. Mavi-beyazlılar, son iki yıldır Fenerbahçe forması giyen Sloven smaçör Alen Sket'i etti. 30 yaşındaki oyuncu, sarı-lacivertli ekiple 2017'de Şampiyonlar Kupası'nı kazanmayı başarmıştı. Tecrübeli oyuncunun 'nda Slovenya milli takımı ile bronz madalyası da bulunuyor. ekibi ikinci imzasını da Milli Takımının önemli isimlerinden Drazen Luburic'e attırdı. Geçen sezon BBSK ve Beşiktaş'ın gündemine gelen 25 yaşındaki pasör çaprazının transferi, taraflar arasında anlaşma sağlanamayınca son anda iptal olmuştu.

    ARKAS'TA GÖREV YAPTI
    Daha sonra Rusya'nın yolunun tutan Luburic, Zenit formasını başarıyla terletti. 2017 Avrupa Şampiyonası'nda performansı ile göz dolduran başarılı oyuncu, Sırbistan ile bronz madalyanın sahibi olmuştu. Halkbank dış transferde son takviyesini de Polonya'dan yaptı. Ankara ekibi, Gdansk takımında forma giyen Tyler James Sanders ile imzaları attı. Pasör pozisyonunda görev yapan 27 yaşındaki Kanadalı milli oyuncu, ülkemizde daha önce 2016-2017'de Arkas'ta oynadı ve Halkbank'ın ardından sezonu 2. sırada tamamladı.

    HERNANDEZ VEDA ETTİ
    Şampiyon? Halkbank'ın Kübalı yıldız oyuncusu Hernandez, 'nın yolunu tuttu. Emma Villas Siena ile anlaşan 29 yaşındaki pasör çaprazı ve smaçör, geçtiğimiz sezon Halkank'ın kupaya uzanmasında skorer kimliğiyle ön plana çıkan isim olmuştu.

    1. 10.6.2018
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