Halkbank transferde şova başladı!

Voleybol Efeler Ligi'nde son 3 sezonu şampiyon olarak tamamlamayı başaran Halkbank, transfere de hızlı bir giriş yaptı. Mavi-beyazlılar, son iki yıldır Fenerbahçe forması giyen Sloven smaçör Alen Sket'i transfer etti. 30 yaşındaki oyuncu, sarı-lacivertli ekiple 2017'de Şampiyonlar Kupası'nı kazanmayı başarmıştı. Tecrübeli oyuncunun Avrupa Şampiyonası'nda Slovenya milli takımı ile bronz madalyası da bulunuyor. Ankara ekibi ikinci imzasını da Sırbistan Milli Takımının önemli isimlerinden Drazen Luburic'e attırdı. Geçen sezon İstanbul BBSK ve Beşiktaş'ın gündemine gelen 25 yaşındaki pasör çaprazının transferi, taraflar arasında anlaşma sağlanamayınca son anda iptal olmuştu.



ARKAS'TA GÖREV YAPTI

Daha sonra Rusya'nın yolunun tutan Luburic, Zenit formasını başarıyla terletti. 2017 Avrupa Şampiyonası'nda performansı ile göz dolduran başarılı oyuncu, Sırbistan ile bronz madalyanın sahibi olmuştu. Halkbank dış transferde son takviyesini de Polonya'dan yaptı. Ankara ekibi, Gdansk takımında forma giyen Tyler James Sanders ile imzaları attı. Pasör pozisyonunda görev yapan 27 yaşındaki Kanadalı milli oyuncu, ülkemizde daha önce 2016-2017'de Arkas'ta oynadı ve Halkbank'ın ardından sezonu 2. sırada tamamladı.



HERNANDEZ VEDA ETTİ

Şampiyon? Halkbank'ın Kübalı yıldız oyuncusu Fernando Hernandez, İtalya'nın yolunu tuttu. Emma Villas Siena ile anlaşan 29 yaşındaki pasör çaprazı ve smaçör, geçtiğimiz sezon Halkank'ın kupaya uzanmasında skorer kimliğiyle ön plana çıkan isim olmuştu.