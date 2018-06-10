Aydemir’den bebek molası – Fotomaç – 10 Haziran 2018
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    Aydemir’den bebek molası

    Aydemir’den bebek molası

    Vakıfbank'ın milli oyuncusu 'un, hamileliği sebebiyle spor hayatına ara vereceği duyuruldu.

    Vakıfbank'ın milli oyuncusu 'un, hamileliği sebebiyle spor hayatına ara vereceği duyuruldu. Sarı-siyahlı kulübün anne olmaya hazırlanan 27 yaşındaki pasör için yayımladığı tebrik mesajında, "Akyol ailesine yakında aralarına katılacak bebekleriyle sağlık, mutluluk, huzur dolu uzun bir ömür diliyoruz. Naz ile ileride yollarımızın yeniden kesişmesi dileğiyle" ifadelerine yer verildi.

    1. 10.6.2018
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