Aydemir’den bebek molası
Vakıfbank'ın milli oyuncusu Naz Aydemir Akyol'un, hamileliği sebebiyle spor hayatına ara vereceği duyuruldu.
Vakıfbank'ın milli oyuncusu Naz Aydemir Akyol'un, hamileliği sebebiyle spor hayatına ara vereceği duyuruldu. Sarı-siyahlı kulübün anne olmaya hazırlanan 27 yaşındaki pasör için yayımladığı tebrik mesajında, "Akyol ailesine yakında aralarına katılacak bebekleriyle sağlık, mutluluk, huzur dolu uzun bir ömür diliyoruz. Naz ile ileride yollarımızın yeniden kesişmesi dileğiyle" ifadelerine yer verildi.
- 10.6.2018
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Sadık Çiftpınar'dan Galatasaray açıklaması
Toplam 1
Yorum
DÜRÜSTDÜR BU GİDENLER. ONLAR İSTEDİĞİ KADAR KONUŞSUNLAR GS YA EN BÜYÜK ÇELMEYİ GS DAN GİDENLER TAKMIŞTIR. ÖRNEK OKAN BURUK, EMRE ADRDA, M. TOPAL VEDE SEN . ÇÜNKÜ
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Quaresma'dan Talisca'ya: "Bana yalvaracak"
Toplam 3
Yorum
Ali Com to Besiktas hahahahah
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Muslera’ya büyük övgü
Toplam 2
Yorum
MUSLERA YA SELAM OLSUN O BİR TANE DİR BİR. TARİH YAZAN ADAMDIR O. İYİ Kİ GS DA, İYİ Kİ GS LI. SAYGI SEVGİ VE SELAMLARLAR ONA.
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