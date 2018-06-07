Ziraat Bankası, Fırat Ezel Filiz'i kadrosuna kattı
Voleybolda Efeler Ligi takımlarından Ziraat Bankası, Fırat Ezel Filiz'i transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bu sene Efeler Ligi'ne çıkma başarısı gösteren Tokat Belediye Plevnespor'da forma giyen Fırat Ezel Filiz, gelecek sezon Ziraat Bankası forması altında mücadele edecek.
1988 doğumlu ve 1,97 metre boyundaki smaçör, daha önce Aselsan, Polis Akademisi, Çankaya Belediyespor, Sivas 4 Eylül Belediyespor, Galatasaray, İnegöl Belediyespor, Beşiktaş ve Tokat Belediye Plevnespor takımlarının kadrosunda yer almıştı.
- 7.6.2018 11:57
-
Hıncal Uluç: 'Ali Koç üç şeyi değiştirerek işe başlamalı'
Toplam 3
Yorum
TCelcius Kırk yılda bir doğru konuştun işte şaklaban hıncal senin gibi 3 5 dinozor bir gebersede türk futbolu rahat nefes alsa yoksa düzelmez ülke
-
Mete Kalkavan: “Hakaret duymadım, şikayetçi değilim”
Toplam 1
Yorum
TCelcius Niye değilsin peki adama eşi emsali görülmemiş komik 7 maç ceza verdirdin diyemi yoksa BEŞİKTAŞI nasıl olsa doğradık sarı kızları ofsayt gol
-
Fenerbahçe Damien Comolli'yi resmen açıkladı
Toplam 2
Yorum
karado 2.terrano olmaz inş.haydi hayırlısı.
Ziraat Bankası, Fırat Ezel Filiz'i kadrosuna kattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.