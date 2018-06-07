Ziraat Bankası, Fırat Ezel Filiz'i kadrosuna kattı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bu sene Efeler Ligi'ne çıkma başarısı gösteren Tokat Belediye Plevnespor'da forma giyen Fırat Ezel Filiz, gelecek sezon Ziraat Bankası forması altında mücadele edecek.

1988 doğumlu ve 1,97 metre boyundaki smaçör, daha önce Aselsan, Polis Akademisi, Çankaya Belediyespor, Sivas 4 Eylül Belediyespor, Galatasaray, İnegöl Belediyespor, Beşiktaş ve Tokat Belediye Plevnespor takımlarının kadrosunda yer almıştı.