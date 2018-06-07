Ziraat Bankası, Fırat Ezel Filiz'i kadrosuna kattı – Fotomaç – 07 Haziran 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Haziran 2018, Cuma
    CANLI 2018 RUSYA
    DÜNYA KUPASI     ENGLISH

    , 'i kadrosuna kattı

    Ziraat Bankası, Fırat Ezel Filiz'i kadrosuna kattı

    Voleybolda takımlarından , 'i transfer etti.

    Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bu sene 'ne çıkma başarısı gösteren 'da forma giyen , gelecek sezon forması altında mücadele edecek.

    1988 doğumlu ve 1,97 metre boyundaki smaçör, daha önce Aselsan, Polis Akademisi, Çankaya Belediyespor, 4 Eylül Belediyespor, Galatasaray, İnegöl Belediyespor, Beşiktaş ve Belediye Plevnespor takımlarının kadrosunda yer almıştı.

    1. 7.6.2018 11:57
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Ziraat Bankası, Fırat Ezel Filiz'i kadrosuna kattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN