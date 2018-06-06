VakıfBank'ın pasörü Naz'dan hamilelik molası
2012-2013 sezonundan bu yana VakıfBank Spor Kulübü'nde forma giyen Naz Aydemir Akyol, voleybol kariyerine tatlı bir ara veriyor.
Sarı-siyahlı kulüp, anne olmaya hazırlanan 28 yaşındaki pasöre resmi internet sitesinden bir mesajla teşekkür ederek; "Kulübümüzün rekorlarla anılan başarılarında önemli payı olan Naz ile ileride yollarımızın yeniden kesişmesi dileğiyle...'' açıklamasını paylaştı. VakıfBank'ta 6 yıl görev yapan Naz Aydemir Akyol, 2 Dünya Kulüpler Şampiyonası, 3 Avrupa Şampiyonlar Ligi, 4 Türkiye Ligi, 3 Türkiye Kupası ve 3 Türkiye Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.
- 6.6.2018 15:31
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Galatasaray'dan Burak Yılmaz hamlesi
Toplam 6
Yorum
İSTEMİYORUZ BURAK BU TAKIMA ASLA GELEMEMELİ. GS ŞAMPİYON OLUNCA AKBABA GİBİ ÜŞÜŞTÜ GS YE
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Galatasaray'dan Burak Yılmaz hamlesi
Toplam 6
Yorum
ASLA ASLA ASLA İSTEMİYORUZ BURAK YILMAZ I ASLA VE ASLA İSTEMİYORU.MUSTAFA CENG. BAŞKAN GS FORMASI İÇİN OYNAYAN OYUNCU ALACAM DEMİŞTİ.BURAK PARAYI KOKLADIĞI YERE ATLIYO
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Trabzonspor'da Asbaşkan Hacısalihoğlu'ndan Ali Koç açıklaması
Toplam 8
Yorum
seferoğlu vay canım benim kupayı trabzona teslim edelim öylemi..hangi hakla..
VakıfBank'ın pasörü Naz'dan hamilelik molası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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