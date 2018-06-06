VakıfBank'ın pasörü Naz'dan hamilelik molası – Fotomaç – 06 Haziran 2018
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    06 Haziran 2018, Çarşamba
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    VakıfBank'ın pasörü Naz'dan hamilelik molası

    VakıfBank'ın pasörü Naz'dan hamilelik molası

    2012-2013 sezonundan bu yana VakıfBank Spor Kulübü'nde forma giyen , voleybol kariyerine tatlı bir ara veriyor.

    Sarı-siyahlı kulüp, anne olmaya hazırlanan 28 yaşındaki pasöre resmi internet sitesinden bir mesajla teşekkür ederek; "Kulübümüzün rekorlarla anılan başarılarında önemli payı olan Naz ile ileride yollarımızın yeniden kesişmesi dileğiyle...'' açıklamasını paylaştı. VakıfBank'ta 6 yıl görev yapan , 2 Dünya Kulüpler Şampiyonası, 3 Avrupa Şampiyonlar Ligi, 4 Ligi, 3 Türkiye Kupası ve 3 Türkiye şampiyonluğu yaşadı.

    1. 6.6.2018 15:31
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