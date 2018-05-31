Filenin Sultanları, Sırbistan’a mağlup oldu | Sırbistan - Türkiye: 3 - 2
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2018 FIVB Voleybol Milletler Ligi’nin üçüncü haftasındaki üçüncü ve son maçında Sırbistan ile karşı karşıya geldi.
Sırbistan'ın Kraljevo şehrinde bulunan Hala Sportova IBAR Salonu'nda oynanan mücadelede rakibine 20-25, 25-22, 25-18, 23-25 ve 12-15'lik setlerle 3-2 mağlup olan Filenin Sultanları, FIVB Voleybol Milletler Ligi'ndeki dokuzuncu maçında üçüncü mağlubiyetini aldı.
SALON: Hala Sportova IBAR
HAKEMLER: Denny Francisco Cespedes Lassi, Zsolt Tibor Mezoffy
SIRBİSTAN: Boskovic, Mihajlovic, Rasic, Veljkovic, Blagojevic, Zivkovic, Popovic (L) (Stevanovic, Antonijevic, Malesevic)
TÜRKİYE: Meryem, Zehra, Eda, Meliha, Şeyma, Cansu, Simge (L) (Ebrar, Aslıhan, Hande, Funda)
SETLER: 25-20, 22-25, 18-25, 25-23, 15-12
SÜRE: 2 saat 17 dakika (26,32,29,31,19)
- 31.5.2018 23:56
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eRol geçen yıl Alanyaspor a yapmıştı, bu yıl size böyle adamları alırsanız olacağı bu olur.
Filenin Sultanları, Sırbistan’a mağlup oldu | Sırbistan - Türkiye: 3 - 2 haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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