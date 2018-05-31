Filenin Sultanları, Sırbistan’a mağlup oldu | Sırbistan - Türkiye: 3 - 2 – Fotomaç – 31 Mayıs 2018
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    01 Haziran 2018, Cuma
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    Filenin Sultanları, ’a mağlup oldu | Sırbistan - Türkiye: 3 - 2

    Filenin Sultanları, Sırbistan’a mağlup oldu | Sırbistan - Türkiye: 3 - 2

    A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2018 FIVB Voleybol Milletler Ligi’nin üçüncü haftasındaki üçüncü ve son maçında ile karşı karşıya geldi.

    'ın Kraljevo şehrinde bulunan Hala Sportova IBAR Salonu'nda oynanan mücadelede rakibine 20-25, 25-22, 25-18, 23-25 ve 12-15'lik setlerle 3-2 mağlup olan Filenin Sultanları, FIVB Voleybol Milletler Ligi'ndeki dokuzuncu maçında üçüncü mağlubiyetini aldı.

    SALON: Hala Sportova IBAR
    HAKEMLER: Denny Francisco Cespedes Lassi, Zsolt Tibor Mezoffy
    SIRBİSTAN: Boskovic, Mihajlovic, Rasic, Veljkovic, Blagojevic, Zivkovic, Popovic (L) (Stevanovic, Antonijevic, Malesevic)
    TÜRKİYE: Meryem, Zehra, Eda, Meliha, Şeyma, Cansu, Simge (L) (Ebrar, Aslıhan, Hande, Funda)
    SETLER: 25-20, 22-25, 18-25, 25-23, 15-12
    SÜRE: 2 saat 17 dakika (26,32,29,31,19)

    1. 31.5.2018 23:56
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