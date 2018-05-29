Millilerin filede rakibi Slovenya
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2018 CEV Avrupa Ligi Altın Kategori B Grubu 4. maçında yarın Slovenya ile Samsun'da karşılaşacak.
Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'da yapılacak karşılaşma saat 15.30'da başlayacak. Hollanda ve Ukrayna'nın da yer aldığı grupta namağlup lider durumda bulunan Türkiye, Slovenya'yı deplasmanda 3-0 mağlup etmişti.
- 29.5.2018 11:51
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Serdar Gürler: "Süper Lig'de kalmak istiyoum"
Toplam 6
Yorum
iso arkadaşlar af jet afyon sporda beş numara yasin çok akıllı bir futbolcu rica etsem trabzonsporumuza alınması için ricada bulunalım
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Ahmet Ağaoğlu Muharrem Usta'ya yüklendi
Toplam 2
Yorum
iso buadamıda kaçırırsak külüp batar ağaoğlu başkan son şansımız
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Arsene Wenger Bodrum'da Ali Koç ile görüşecek
Toplam 3
Yorum
kısaca saygı duyulacak bir icraat olur.
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