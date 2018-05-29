Millilerin filede rakibi Slovenya – Fotomaç – 29 Mayıs 2018
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    30 Mayıs 2018, Çarşamba
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    Millilerin filede rakibi Slovenya

    Millilerin filede rakibi Slovenya

    A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2018 Altın Kategori B Grubu 4. maçında yarın Slovenya ile 'da karşılaşacak.

    Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'da yapılacak karşılaşma saat 15.30'da başlayacak. Hollanda ve Ukrayna'nın da yer aldığı grupta namağlup lider durumda bulunan Türkiye, Slovenya'yı deplasmanda 3-0 mağlup etmişti.

    1. 29.5.2018 11:51
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