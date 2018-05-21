Eczacı’dan Kim bombası
Eczacıbaşı VitrA, 2018-2019 sezonu öncesi Yeon-Koung Kim’i kadrosuna katarak transfer bombasını patlattı
Sultanlar Ligi'ni 2. sırada kapatan Eczacıbaşı VitrA, Güney Koreli smaçör Yeon- Koung Kim'i imzayı attırdı. Kariyerinde birçok büyük başarıya sahip olan 30 yaşındaki yıldız oyuncu, 2012 Londra Olimpiyatları'nda "En Değerli Oyuncu" (MVP) ödülünün de sahibi olmuştu. Çok önemli bir oyuncuyu transfer ettiklerini söyleyen Eczacıbaşı VitrA takım menajeri Nalan Ural, "Kim, yıllarca ülkemizde de oynamış, yetenekli ve başarılı bir voleybolcu. Kendisinin şu anki kadromuzla birlikte çok iyi işler çıkaracağına inanıyorum. Her iki taraf için de hayırlı olsun" diye konuştu. Çin'in Shanghai takımından transfer edilen 1.92'lik smaçör daha önce, ülkemizde 2011-17 yılları arasında Fenerbahçe forması giymiş ve 1 Şampiyonlar Ligi, 1 CEV Kupası, 2 Türkiye Ligi, 2 Türkiye Kupası sevinci yaşamıştı.
- 21.5.2018
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Galatasaraylı Nagatomo'dan veda gibi paylaşım
Toplam 1
Yorum
I LOVE YOU NAGATOMO senin iş ahlakına karakterine çalışkanlığına hayran kaldık ümit ediyoruz yönetimimiz seni yine kadromuza katacaktırseni seviyoruz bekliyoruz
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Aykut Kocaman istifasını sunuyor
Toplam 8
Yorum
ms boylece bir kariyer son bulmus olacak bundan boyle ordan oraya kostur dur ikinci lige hos geldin tam çapina gore.
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Fenerbahçe, şampiyonluğu iç sahada kaybetti
Toplam 5
Yorum
YNTM (19) VOLKAN VE HASAN ALİ..TEZELDEN BU KULÜPTEN YOLLANMALI Kİ..TARAFTARIN Bİ YÜZÜ GÜLSÜN.
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