Eczacı’dan Kim bombası – Fotomaç – 21 Mayıs 2018
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    22 Mayıs 2018, Salı
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    Eczacı’dan Kim bombası

    Eczacı’dan Kim bombası

    , 2018-2019 sezonu öncesi Yeon-Koung Kim’i kadrosuna katarak bombasını patlattı

    Sultanlar Ligi'ni 2. sırada kapatan , Güney Koreli smaçör Yeon- Koung Kim'i imzayı attırdı. Kariyerinde birçok büyük başarıya sahip olan 30 yaşındaki yıldız oyuncu, 2012 Londra Olimpiyatları'nda "En Değerli Oyuncu" (MVP) ödülünün de sahibi olmuştu. Çok önemli bir oyuncuyu ettiklerini söyleyen Eczacıbaşı VitrA takım menajeri Nalan Ural, "Kim, yıllarca ülkemizde de oynamış, yetenekli ve başarılı bir voleybolcu. Kendisinin şu anki kadromuzla birlikte çok iyi işler çıkaracağına inanıyorum. Her iki taraf için de hayırlı olsun" diye konuştu. 'in Shanghai takımından transfer edilen 1.92'lik smaçör daha önce, ülkemizde 2011-17 yılları arasında forması giymiş ve 1 Şampiyonlar Ligi, 1 CEV Kupası, 2 Ligi, 2 Türkiye Kupası sevinci yaşamıştı.

    1. 21.5.2018
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