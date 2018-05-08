Giovanni Guidetti: "Başka bir Gözde yok" – Fotomaç – 08 Mayıs 2018
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    08 Mayıs 2018, Salı
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    : "Başka bir Gözde yok"

    <a href="/index/giovanni-guidetti?id=c34902d8-7f14-413a-b991-cdc726337938" class="" rel="tag">Giovanni Guidetti</a>: "Başka bir Gözde yok"

    Voleybolu bırakan 'ın yeri zor doldurulacak bir oyuncu olduğuna dikkat çeken VakıfBank Antrenörü , yakın zamanda onun gibi bir oyuncunun gelmesinin zor olduğunu söyledi.

    CEV Kadınlar Voleybol Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü kez şampiyonluğa ulaşan VakıfBank, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Burada açıklamalarda bulunan sarı-siyahlı takımın koçu Guidetti, "Bu sene takımımız inanılmaz bir başarı gösterdi. Sezon başında 4 kupayı kazanmak için hedef koymuştuk. Bunu başardık. Teknik ekibime ve takımıma teşekkür ediyorum. Takımıma söylediğim gibi 12-9'dan sonra şansa karşı yapabilecek bir şeyiniz yok. Ama sahaya her zaman yüreğinizi koyabilirsiniz. Takımımız da bunu başardı. Ben kaptana da teşekkür etmek istiyorum bu motivasyonda büyük payı olduğu için. Onunla çalışmak onur verici bir durumdu. 9 sezon beraber çalıştık. Ondan da bir şeyler öğrendim. Harika bir insan kendisi" ifadelerini kullandı.

    "MELİS HARİKA BİR TAKIM OYUNCUSU"
    Melis Gürkaynak'ın performansını da değerlendiren tecrübeli antrenör, şunları söyledi:
    "Takımımda bütün oyuncularım ilk 6'da oynayabilecek oyuncular. Melis de harika bir takım oyuncusu. Her antrenmana mutlu gelir, her zaman motivedir. Geçen maçta da onun bir görevi vardı ve girdiği andan itibaren üç serviste bize sayı kazandırdı."

    "YENİ KAPTAN İÇİN AKLIMDA BİR VAR"
    'ın kariyerine son verişinden sonra takım kaptanlığını kime vereceği yönündeki bir soruya ise Guidetti şöyle cevap verdi:
    "Başka bir Gözde yok, başka bir kaptan yok, başka o karakterde insan yok. En azından yakın zamanda böyle bir oyuncunun olmayacağını düşünüyorum. Yeni kaptan için şu an aklımda bir isim var ama şu an söylemeyeceğim."

    Son olarak sezonun genelini anlatan bir söz söylemek gerekirse buna, 'Takımın ruhunu sahaya yansıt' diyebileceğini aktaran Guidetti, "Çünkü mükemmel bir sezon yoktur, mükemmel anlar vardır. Siz o anları doğru yakaladığınızda başarıya ulaşabilirsiniz" diyerek sözlerini noktaladı.

    1. 8.5.2018 14:53
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