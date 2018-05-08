Giovanni Guidetti: "Başka bir Gözde yok"
Voleybolu bırakan Gözde Kırdar'ın yeri zor doldurulacak bir oyuncu olduğuna dikkat çeken VakıfBank Antrenörü Giovanni Guidetti, yakın zamanda onun gibi bir oyuncunun gelmesinin zor olduğunu söyledi.
"MELİS HARİKA BİR TAKIM OYUNCUSU"
Melis Gürkaynak'ın performansını da değerlendiren tecrübeli antrenör, şunları söyledi:
"Takımımda bütün oyuncularım ilk 6'da oynayabilecek oyuncular. Melis de harika bir takım oyuncusu. Her antrenmana mutlu gelir, her zaman motivedir. Geçen maçta da onun bir görevi vardı ve girdiği andan itibaren üç serviste bize sayı kazandırdı."
"YENİ KAPTAN İÇİN AKLIMDA BİR VAR"
Gözde Kırdar'ın kariyerine son verişinden sonra takım kaptanlığını kime vereceği yönündeki bir soruya ise Guidetti şöyle cevap verdi:
"Başka bir Gözde yok, başka bir kaptan yok, başka o karakterde insan yok. En azından yakın zamanda böyle bir oyuncunun olmayacağını düşünüyorum. Yeni kaptan için şu an aklımda bir isim var ama şu an söylemeyeceğim."
Son olarak sezonun genelini anlatan bir söz söylemek gerekirse buna, 'Takımın ruhunu sahaya yansıt' diyebileceğini aktaran Guidetti, "Çünkü mükemmel bir sezon yoktur, mükemmel anlar vardır. Siz o anları doğru yakaladığınızda başarıya ulaşabilirsiniz" diyerek sözlerini noktaladı.
- 8.5.2018 14:53
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Fatih Terim gözünü Atakan Çankaya'ya dikti
Toplam 2
Yorum
sinyor avrupada bir yere varamazsin bu defansla ve taktikle ! anca tr de iyi hücüm etti derler ! avrupanin tercihi kontrollü futbol tabiki göze hos
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Beşiktaş devleri geride bıraktı
Toplam 4
Yorum
karakartalllll yok gs - fb final oynadı!
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Leonidis görevinden alındı
Toplam 5
Yorum
KARŞISINDA KOMPLEKSE GİRECEKSİNİZ. EĞER O HALTERCİYİ SÜLEYMANOĞLU NUN CENAZESİNE GELDİ DİYE GÖREVDEN ALDILARSA GERÇEKTEN BUNLAR İNSAN DEĞİL. NE YAPARSANIZ YAPIN 80 MİLYONUN
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