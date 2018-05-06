VakıfBank Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu – Fotomaç – 06 Mayıs 2018
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    06 Mayıs 2018, Pazar
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    Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu

    VakıfBank Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu

    CEV Kadınlar Voleybol Şampiyonlar Ligi finalinde CSM 'ı 3-0 mağlup eden , 4. kez şampiyonluğa ulaştı.

    CEV Kadınlar Voleybol Şampiyonlar Ligi finalinde CSM 'ı 3-0 mağlup eden , 4. kez şampiyonluğa ulaştı.

    1. 6.5.2018 20:26
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