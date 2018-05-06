CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde VakıfBank, Imoco Volley Conegliano'yu 3-2 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te günün ilk maçında İtalyan ekip Imoco Volley Conegliano ile VakıfBank karşılaştı. Sala Polivalenta'da oynanan CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde rakibini 3-2 mağlup eden VakıfBank, finale adını yazdıran ilk ekip oldu. Sarı siyahlı ekip üst üste 3, toplamda ise 8 kere finale yükselme başarısı sergiledi.

Günün ikinci karşılaşmasında saat 19.00'da Romanya ekibi CSM Volei Alba Blaj, Galatasaray ile karşılaşacak. Mücadelenin kazananı yarın oynanacak final müsabakasında VakıfBank'ın rakibi olacak.

SALON: Sala Polivalenta

HAKEMLER: Zsolt Mezeffy (Macarsitan), Mario Bernaola (İspanya)

IMOCO VOLLEY CONEGLIANO: Bricio Ramos, Melandri, Fabris, Hil, Danesi, Wolosz, (De Gennaro, Cella, De Kruijf)

VAKIFBANK: Cansu Özbay, Gözde Kırdar, Rasic, Sloetjes, Thing Shu, Zehra Güneş (Gizem Örge, Naz Aydemir Akyol, Robinson, Kübra Akman Çalışkan, Melis Gürkaynak)

SETLER: 22-25, 21-25, 25-17, 25-15, 14-16

SÜRE: 134 dakika (27, 30, 31, 24, 22)