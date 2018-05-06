Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan VakıfBank ve Akgül'e tebrik – Fotomaç – 06 Mayıs 2018
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    06 Mayıs 2018, Pazar
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    'dan VakıfBank ve Akgül'e tebrik

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan VakıfBank ve Akgül'e tebrik

    Cumhurbaşkanı , CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olan VakıfBank Takımı ve erkekler serbest stil 125 kiloda kazanan milli güreşçi için tebrik mesajı yayınladı.

    Cumhurbaşkanlığı'ndan için yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın , 'nda kazanan sporcumuz Taha Akgül'e tebrik telgrafı göndermiştir" denildi.

    VakıfBank için yapılan açıklamada ise "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Vakıfbank Takımı'nın, CEV Şampiyonlar Ligi Şampiyonu olması dolayısıyla, Vakıfbank Spor Kulübü Başkanı Osman Demren'e bir tebrik telgrafı göndermiştir" ifadeleri kullanıldı.


    1. 6.5.2018 22:03
    2. Güncelleme: 6.5.2018 22:04
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