Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan VakıfBank ve Akgül'e tebrik
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı ve Avrupa Güreş Şampiyonası erkekler serbest stil 125 kiloda altın madalya kazanan milli güreşçi Taha Akgül için tebrik mesajı yayınladı.
Cumhurbaşkanlığı'ndan Taha Akgül için yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcumuz Taha Akgül'e tebrik telgrafı göndermiştir" denildi.
VakıfBank için yapılan açıklamada ise "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı'nın, CEV Şampiyonlar Ligi Şampiyonu olması dolayısıyla, Vakıfbank Spor Kulübü Başkanı Osman Demren'e bir tebrik telgrafı göndermiştir" ifadeleri kullanıldı.
- 6.5.2018 22:03
- Güncelleme: 6.5.2018 22:04
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Igor Tudor'a büyük şok!
Toplam 1
Yorum
UltraAslan Tudor hoca olabilmesi için 0 dan başlayacak ve Egosuyla değil ''Yüreğiyle hocalık yapacak yoksa Tudor abilik yaparsa kazanır YÜREKLE! Egosuz
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Galatasaray'a Nagatomo şoku!
Toplam 1
Yorum
sinyor italyanlar bize futbolcunun ölüsünü 10 satiyor almaya gelince 2 veriyor. bu italyanlar bize kazik atmak icin elinden geleni yapiyor
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Trabzonspor'un 16 yıllık rekoru
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Yorum
inde tebrikler trabzon. zaten ne zaman iyiydinki?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan VakıfBank ve Akgül'e tebrik haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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