Galatasaray finale kalamadı!
Romanya’nın başkenti Bükreş’te düzenlenen CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali’nde Galatasaray, yarı final maçında ev sahibi CSM Volei Alba Blaj takımına 25-23, 17-25, 22-25 ve 22-25‘lik setlerle 3-1 mağlup oldu.
Bu sonuçla final şansını kaybeden Galatasaray üçüncülük karşılaşmasında VakıfBank'a kaybeden İtalya'nın Imoco Volley Conegliano takımının rakibi oldu. Üçüncülük maçı yarın TSİ 16.00'da başlayacak.
Salon: Sala Polivalenta
Hakemler: Kari Partiainen (Finlandiya), Stephan Grieder (İsviçre)
CSM Volei Alba Blaj: Malesevic, Onyejekwe, Cleger, Crnevic, Krsmanovic, Barakova, Melisa Memiş (L) (Salaoru, Selime (L), Möllers)
Galatasaray: Gamze, Rabadzhieva, Ruseva, Neslihan, Cansu, Jack, Gizem (L) (Seda, Aslı, Nursevil)
Setler: 23-25, 25-17, 25-22, 25-22
Süre: 123 dakika (31,30,33,29)
Salon: Sala Polivalenta
Hakemler: Kari Partiainen (Finlandiya), Stephan Grieder (İsviçre)
CSM Volei Alba Blaj: Malesevic, Onyejekwe, Cleger, Crnevic, Krsmanovic, Barakova, Melisa Memiş (L) (Salaoru, Selime (L), Möllers)
Galatasaray: Gamze, Rabadzhieva, Ruseva, Neslihan, Cansu, Jack, Gizem (L) (Seda, Aslı, Nursevil)
Setler: 23-25, 25-17, 25-22, 25-22
Süre: 123 dakika (31,30,33,29)
- 5.5.2018 22:43
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Aykut Kocaman: Akhisar yedekleri oynatırsa çok ayıp eder
Toplam 50
Yorum
VEDAT BURSA DA MAÇA ÇIKMAZ ARTIK NASIL OLSA SİZ ALIŞTINIZ
-
Emre Belözoğlu gözyaşlarını tutamadı!
Toplam 11
Yorum
maho yerlerde yatıp zaman geçiriyordun emre efendi sivas affetmez
-
Fenerbahçe'ye Yaya Toure müjdesi
Toplam 5
Yorum
birisi süper olur.
Galatasaray finale kalamadı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.