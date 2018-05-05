Galatasaray finale kalamadı! – Fotomaç – 05 Mayıs 2018
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    05 Mayıs 2018, Cumartesi
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    finale kalamadı!

    Galatasaray finale kalamadı!

    Romanya’nın başkenti Bükreş’te düzenlenen CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali’nde , yarı final maçında ev sahibi CSM takımına 25-23, 17-25, 22-25 ve 22-25‘lik setlerle 3-1 mağlup oldu.

    Bu sonuçla final şansını kaybeden üçüncülük karşılaşmasında VakıfBank'a kaybeden İtalya'nın Imoco Volley Conegliano takımının rakibi oldu. Üçüncülük maçı yarın TSİ 16.00'da başlayacak.

    Salon: Sala Polivalenta
    Hakemler: Kari Partiainen (Finlandiya), Stephan Grieder (İsviçre)
    CSM Volei Alba Blaj: Malesevic, Onyejekwe, Cleger, Crnevic, Krsmanovic, Barakova, Melisa Memiş (L) (Salaoru, Selime (L), Möllers)
    Galatasaray: Gamze, Rabadzhieva, Ruseva, Neslihan, Cansu, Jack, Gizem (L) (Seda, Aslı, Nursevil)
    Setler: 23-25, 25-17, 25-22, 25-22
    Süre: 123 dakika (31,30,33,29)
    1. 5.5.2018 22:43
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