Filede CEV Şampiyonlar Ligi heyecanı – Fotomaç – 05 Mayıs 2018
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    05 Mayıs 2018, Cumartesi
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    Filede CEV Şampiyonlar Ligi heyecanı

    Filede CEV Şampiyonlar Ligi heyecanı

    CEV Şampiyonlar Ligi’nde bugün Vakıfbank, , G.Saray, ile karşılaşacak.

    Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde 58. sezonun şampiyonu, Dörtlü Final'e ev sahipliği yapacak Romanya'da belirlenecek. Bükreş'te iki gün sürecek finalde bugün saat 16:00'da Vakıfbank, ile karşılaşacak. Saat 19:00'da ise , Volei takımı karşısında galibiyet arayacak. Bugünkü iki karşılaşma da D Smart'tan yayınlanacak.
    1. 5.5.2018
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