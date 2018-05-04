Filede 5 isimle yollar ayrıldı – Fotomaç – 04 Mayıs 2018
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    04 Mayıs 2018, Cuma
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    Filede 5 isimle yollar ayrıldı

    Filede 5 isimle yollar ayrıldı

    Fenerbahçe Takımı, sözleşmeleri sona eren Nootsara Tomkom, Mia Jerkov, Polina Rahimova, Çağla Akın'la yolları ayırdı.

    Sarı-lacivertliler, sözleşmesi devam etmesine rağmen sezon içerisinde yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle Natalia Zilio Pereira'nın sözleşmesini karşılıklı feshetti. 5 oyuncuya da teşekkür edildi.
    1. 4.5.2018
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