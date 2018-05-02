Arkasspor'da Mustafa takımda kaldı
EFELER Ligi ekiplerinden Arkasspor'da yönetim iç transferde Mustafa Koç'la yeniden anlaşma sağladı. İzmir temsilcisinin altyapısından yetişen orta oyuncu sözleşmesini 3 yıl uzattı.
2010-11 sezonundan bu yana A takımda forma giyen 26 yaşındaki Mustafa, mavi-beyazlı formayla 2011'de Türkiye Kupası şampiyonluğu, 2013 ve 2015'te lig şampiyonluğu yaşadı. Dış transferde Brezilyalı pasör Murilo Radke ve Estonyalı smaçör Robert Taht ile anlaşan Arkasspor'da smaçör Gökhan sezon biter bitmez takımdan ayrıldı.
- 2.5.2018 14:17
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Beşiktaş'ta sorgu zamanı!
Toplam 10
Yorum
suçlu belli. tolga kulübeden çıkmasa şenol hoca soyunma odasına gitmese...bu gün belki de şampiyonduk..kendi kendimize yıprandık.
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Beşiktaş'ta sorgu zamanı!
Toplam 10
Yorum
komikşey soldado mu dirar mı valbu mu kötü..şaka yapıyorsun.
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Beşiktaş'ın transfer listesi belli oldu
Toplam 8
Yorum
büyük kartal beşiktaşlık duruşundan fersah fersah uzak adamlar toplanmış takıma..yerde yuvarlanmalar rakip tribünlere sataşmalar..yakışmadı bize.
Arkasspor'da Mustafa takımda kaldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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