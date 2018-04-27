Giovanni Guidetti: "Bu takım asla vazgeçmedi"
VakıfBank Antrenörü Giovanni Guidetti, play-off serisinde dördüncü maçta geri döndüklerini söyleyerek, "Ölecek miydik yoksa kurtulacak mıydık buna karar vermemiz gerekiyordu. Bu takım asla vazgeçmedi" dedi.
"BU TAKIM ASLA VAZGEÇMEDİ"
İtalyan çalıştırıcı, Play-Off serisinde 2-1'den geri döndüklerini aktararak, "Dördüncü maçtan önce ölmek üzereydik suyun altındaydık adeta. Ölecek miydik yoksa kurtulacak mıydık buna karar vermemiz gerekiyordu. Bu takım asla vazgeçmedi. 2-1'den geri döndük ve kurtulduk. Özellikle bütün oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. Özellikle kaptanımız Gözde'ye teşekkür etmek istiyorum onunla çalışmak gururdu. İstanbul'daki son maçıydı. Kulüpteki lig için son maçıydı ve çok güzel bir oyun sergiledi" açıklamasını yaptı.
Guidetti, VakıfBank'ta hedefin değişmeyeceğini ifade ederek her kupayı kazanmak istediklerini söyledi.
- 27.4.2018 09:40
-
Fenerbahçe’den ‘Tolga’ tepkisi
Toplam 8
Yorum
erol fb volkan gibi bir utancı kaptan yapmışken ne haltlar peşinde.Türk futbolunun yüz karası fb
-
Beşiktaş, Fenerbahçe maçına çıkmayacak!
Toplam 13
Yorum
SELİM BUNUN ADI ŞIMARIKLIKTIR. FENERBAHÇEYİ YENEMEDİKLERİ İÇİN ÇIKIP MAÇ OYNAMAK İSTEMİYORLAR. OLAY BU.
-
Fenerbahçe Doğuş, THY Euroleague'de üst üste 4. kez dörtlü finalde
Toplam 9
Yorum
TARAFTAR Sonra dedim ki iyi ki FENERBAHÇELİYİM , helal olsun size , FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜDÜR.
Giovanni Guidetti: "Bu takım asla vazgeçmedi" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.