VakıfBank 10. kez lig şampiyonu oldu – Fotomaç – 26 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Nisan 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    10. kez lig şampiyonu oldu

    <a href="/index/vakifbank?id=fabc1324-d8ee-4e6f-bc21-2fd02e2112f3" class="" rel="tag">VakıfBank</a> 10. kez lig şampiyonu oldu
    Final serisinde 'nı geçen , lig tarihinde 10. kez şampiyon oldu.
    'nde normal sezonu ikinci sırada bitiren , çeyrek finalde 'ı, yarı finalde de 'ı geçerek finalde 'nın rakibi oldu. İki takım arasında çekişmeli geçen final serisi 5. maça taşındı. Burhan Felek Spor Salonu'nda turuncu-beyazlılar ile mücadele eden VakıfBank, müsabakadan 3-0 galip ayrıldı ve 2017-2018 sezonunun şampiyonu oldu.

    10. ŞAMPİYONLUĞUNU ALDI
    Sezonu mutlu kapatan VakıfBank, Güneş Sigorta Spor Kulübü Derneği adıyla 1999-2000 sezonunda takımı birleştirdi. Kulüp adı son olarak ise 13 Eylül 2011 yılında VakıfBank Spor Kulübü olarak değiştirildi. VakıfBank; 1992, 1993, 1997, 1998, 2004, 2005, 2013, 2014 ve 2016 yıllarında şampiyonluk kupasını kaldırdı.
    1. 26.4.2018 20:04
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    10. kez lig şampiyonu oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN