Sultanlar Ligi'nde ŞampiyON VakıfBank
Vestel Venüs Sultanlar Ligi Final Serisi 5'inci karşılaşmasında Eczacıbaşı VitrA'yı 3-0 mağlup eden VakıfBank 10'uncu şampiyonluğuna ulaştı.
Vestel Venüs Sultanlar Ligi Final Serisi 5'inci karşılaşmasında Eczacıbaşı VitrA'yı 3-0 mağlup eden VakıfBank 10'uncu şampiyonluğuna ulaştı.
VakıfBank Bayan Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi Final Serisi son maçında deplasmanda Eczacıbaşı VitrA'yı 25-23, 25-23, 25-20'lik setlerle 3-0 mağlup ederek, 10. kez şampiyonluk ipini göğüsledi. Final Serisi'ni 3-2 kazanan sarı-siyahlılar, Sultanlar Ligi'nde son altı sezonda 4. kez mutlu sona ulaştı. Bu sezon Türkiye'deki üç kupayı da (KupaVoley, Şampiyonlar Kupası, Sultanlar Ligi) almayı başaran VakıfBank, 5-6 Mayıs tarihlerinde Bükreş'te düzenlenecek CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finalleri'nde 4. kez Avrupa'nın en büyüğü olmak için mücadele edecek.
- 26.4.2018 20:01
- Güncelleme: 26.4.2018 20:03
-
Gençlerin gözü A takıma döndü
Toplam 1
Yorum
üstad takıma monta edilecek 2 kişi var 10 yıldır izliyorum özkan hocam bilir. çünkü obir futbol dehasıdır. savaş çakır diğeri ise u 21 den
-
Fatih Terim, Beşiktaş'ı Rodrigues ile devirecek
Toplam 2
Yorum
ismiMİZ Fırat Aydunus
-
Beşiktaş UEFA'ya gidiyor
Toplam 30
Yorum
yaso tarotor senin ekmegini fazla kaçırmışlar olamışsın
Sultanlar Ligi'nde ŞampiyON VakıfBank haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.