Şampiyon belli oluyor – Fotomaç – 26 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Nisan 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Şampiyon belli oluyor

    Şampiyon belli oluyor
    ile Vakıfbank arasındaki Vestel Venus finalinde şampiyon bugün belli oluyor. Saat 18.00'de Eczacıbaşı'nın ev sahipliğinde Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak maç öncesi seride 2-2'lik eşitlik bulunuyor. Kazanan Sultanlar Ligi'nde 2017-2018 sezonunda mutlu sona ulaşacak.
    1. 26.4.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Şampiyon belli oluyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN