Şampiyon belli oluyor
Eczacıbaşı ile Vakıfbank arasındaki Vestel Venus Sultanlar Ligi finalinde şampiyon bugün belli oluyor. Saat 18.00'de Eczacıbaşı'nın ev sahipliğinde Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak maç öncesi seride 2-2'lik eşitlik bulunuyor. Kazanan Sultanlar Ligi'nde 2017-2018 sezonunda mutlu sona ulaşacak.
- 26.4.2018
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