Bakan Bak'tan VakıfBank'a kutlama

VakıfBank'ın şampiyonluğu nedeniyle bir kutlama mesajı yayımlayan Osman Aşkın Bak, "Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 34. sezonunda şampiyon olma başarısı gösteren VakıfBank'ı tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Bakan Bak, "Ligde 10. kez mutlu sona ulaşan VakıfBank'ın şampiyonluğunda emeği geçen başta oyuncular olmak üzere teknik ve idari kadroyu gönülden kutluyorum. Ayrıca, sezon boyunca mücadele eden ve biz sporseverlere güzel bir voleybol ligi izleme imkanı veren tüm kulüplerimizi de en kalbi duygularımla selamlıyorum." değerlendirmesinde bulundu.