Bakan Bak'tan VakıfBank'a kutlama
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 2017-2018 sezonunu şampiyon tamamlayan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı.
VakıfBank'ın şampiyonluğu nedeniyle bir kutlama mesajı yayımlayan Osman Aşkın Bak, "Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 34. sezonunda şampiyon olma başarısı gösteren VakıfBank'ı tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.
Bakan Bak, "Ligde 10. kez mutlu sona ulaşan VakıfBank'ın şampiyonluğunda emeği geçen başta oyuncular olmak üzere teknik ve idari kadroyu gönülden kutluyorum. Ayrıca, sezon boyunca mücadele eden ve biz sporseverlere güzel bir voleybol ligi izleme imkanı veren tüm kulüplerimizi de en kalbi duygularımla selamlıyorum." değerlendirmesinde bulundu.
- 26.4.2018 23:16
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Gençlerin gözü A takıma döndü
Toplam 1
Yorum
üstad takıma monta edilecek 2 kişi var 10 yıldır izliyorum özkan hocam bilir. çünkü obir futbol dehasıdır. savaş çakır diğeri ise u 21 den
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Fatih Terim, Beşiktaş'ı Rodrigues ile devirecek
Toplam 2
Yorum
ismiMİZ Fırat Aydunus
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Beşiktaş UEFA'ya gidiyor
Toplam 30
Yorum
yaso tarotor senin ekmegini fazla kaçırmışlar olamışsın
Bakan Bak'tan VakıfBank'a kutlama haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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