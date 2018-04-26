Bakan Bak'tan VakıfBank'a kutlama – Fotomaç – 26 Nisan 2018
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    27 Nisan 2018, Cuma
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    'tan VakıfBank'a kutlama

    Bakan Bak'tan VakıfBank'a kutlama

    Gençlik ve Spor Bakanı , 'nde 2017-2018 sezonunu şampiyon tamamlayan VakıfBank Takımı'nı kutladı.

    VakıfBank'ın şampiyonluğu nedeniyle bir kutlama mesajı yayımlayan , "'nin 34. sezonunda şampiyon olma başarısı gösteren VakıfBank'ı tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

    , "Ligde 10. kez mutlu sona ulaşan VakıfBank'ın şampiyonluğunda emeği geçen başta oyuncular olmak üzere teknik ve idari kadroyu gönülden kutluyorum. Ayrıca, sezon boyunca mücadele eden ve biz sporseverlere güzel bir voleybol ligi izleme imkanı veren tüm kulüplerimizi de en kalbi duygularımla selamlıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

    1. 26.4.2018 23:16
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