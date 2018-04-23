Voleybol'a Halkbank damgası! – Fotomaç – 23 Nisan 2018
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    23 Nisan 2018, Pazartesi
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    Voleybol'a damgası!

    Voleybol'a Halkbank damgası!

    Voleybolda Erkekler Ligi’nde bu sezona da hükmetti. Mavi-beyazlılardan 4 isim ödül aldı. Final Etabı’nın en değerli oyuncusu oldu

    2017-18 Voleybol sezonu 'nde şampiyonluğa ulaştı. Finalde Arkas'ı 3-1 yenen Halkbank art arda 3. kez şampiyonluk kupasını kaldırdı. Toplamda da 9. şampiyonluğunu tattı. Filede Erkekler Ligi'ne damga vuran Halkbank'ın oyuncuları da birçok ödüle layık görüldü. Dağıtılan 6 ödülün 4'ünü Halkbanklı oyuncular aldı. , Final Etabı'nın en değerli oyuncusu ödülüne layık görüldü. Halbank'ın yıldızı Fernando Hernandez serinin en iyi smaçörü seçildi.

    ARKAS'A 2 ÖDÜL
    HALKBANK'tan Raydel Hierrezuelo, Final Etabı'nın en iyi pasörü unvanına layık görüldü. En iyi libero da yine Halkbank'tan çıktı. bu ödülün sahibi oldu. Finali 3-1 kaybeden Arkas'ın 2 oyuncusu da en iyiler arasına girmeyi başardı. Final Etabı'nın en iyi blok yapan oyuncusu Arkas'tan Mert Matiç seçildi. Paidar Demir en çok gelişme gösteren Türk voleybolcu ödülüne İzmir temsilcisi Arkas'tan Adis Lagumdzija seçildi.

    BAŞKAN SÜLEYMANOĞLU: İNANDIK VE KAZANDIK
    Türkiye Efeler Ligi'nde zafere ulaşan Halkbank'ta başkan başarının formülünü anlattı. Süleymanoğlu "İnandık, çalıştık, kazandık çünkü Halk isterse Halkbank yapar" dedi. Süleymanoğlu "İlk is sezona yenilenen bir kadro ile başlamak oldu. Yeni transferlerimizden çabuk verim aldık. Türk yıldızlar da onlara destek oldular. Takım ruhunu yakalayınca şampiyonluk da geldi" ifadesini kullandı.

    MİLLİ TAKIM'A 6 OYUNCU
    HALKBANK şampiyonlukla tamamladığı sezonun ardından bir başka gururu daha yaşadı. Başkent ekibi 2018 yaz döneminde turnuvalara katılacak A Milli Takım'a tam 6 oyuncusunu gönderdi. 20 Mayıs-14 Haziran 2018 tarihleri arasında oynanacak CEV Altın Lig ile 20 Haziran-2 Temmuz arasındaki Akdeniz Oyunları için seçilen kadroya Halkbank'tan Hasan Yeşilbudak, Alperay Demirciler, Abdullah Çam, Burutay Subaşı, Hakkı Çapkınoğlu ve Samed Güneş dahil oldu.

    BURUTAY SUBAŞI
    Arkas çok iyi bir takım. İyi bir taktikle oynadılar. Ancak sonunda kupayı biz kazanmayı başardık. Şimdi şampiyonluğun tadını çıkaracağız. Asıl hedefimiz Şampiyonlar Ligi. Orada önümüzdeki sezon finale çıkmayı hedefliyoruz.

    EMRE BATUR
    Bizi destekleyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Masöründen, malzemecisine herkesin çok büyük emeği var. Voleybol bir takım oyunu. Üst üste 3. kez şampiyonluk yaşıyorum ve çok mutluyum. Darısı kazanılmamız nice şampiyonluklara. Özellikle de Avrupa'da.
    1. 23.4.2018
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