Eczacıbaşı VitrA VakıfBank'ı devirdi
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Eczacıbaşı VitrA, VakıfBank'ı 3-2 yendi.
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Eczacıbaşı VitrA, VakıfBank'ı 3-2 yendi.
Bu sonuçla Eczacıbaşı VitrA, final serisinde 2-1 öne geçmeyi başardı.
Toplam 3 galibiyete ulaşacak ekibin sezonu şampiyon tamamlayacağı serinin dördüncü müsabakası, 24 Nisan Salı günü Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak.
Çekişmeli başlayan maçta teknik molaya VakıfBank'ın 12-11 önde gelmesine rağmen, sonrasında rakibini 23-23'te yakalayan Eczacıbayı VitrA, seti 27-25 kazanarak 1-0 öne geçti.
İkinci sette teknik molaya 12-10 üstün gelen Eczacıbaşı VitrA, Sloetjes'in etkili oyunuyla sayılar bulan VakıfBank'ı durdurmakta başarılı olamadı. Sarı-siyahlı ekip, seti 25-19 kazanarak skoru 1-1'e getirdi.
Üçüncü sette Larson'un skorer oyunuyla teknik molaya 12-9 galip durumda gelen Eczacıbaşı VitrA karşısında Sloetjes ve Zhu Ting'le etkili olan VakıfBank, çekişmeli geçen bu bölümü 29-27 önde bitirerek 2-1 öne geçmeyi başardı.
Eczacıbaşı VitrA, dördüncü sette oyunun kontrolünü elinde tutan taraf oldu. Hande Baladın'ın sayılarıyla rakibine üstünlük kuran turuncu-beyazlılar, teknik molaya 12-6 önde girdi ve seti de 26-24 kazanarak skoru 2-2'ye getirdi.
Maçın tie-break setinde de çekişme sürdü. VakıfBank, Gözde Kırdar'ın hataları sonrası üstünlüğü rakibine kaptırırken, Boskovic'le sayılar bulan Eczacıbaşı VitrA, seti 15-10, maçı ise 3-2 kazandı.
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Onur Hoşnut, Ayşim Erginay
Eczacıbaşı VitrA: Ognjenovic, Larson, Büşra Kılıçlı, Boskovic, Meliha İsmailoğlu, Beyza Arıcı (Simge Aköz, Güldeniz Önal, Ezgi Dilik, Adams, Hande Baladın)
VakıfBank: Gözde Kırdar, Kübra Çalışkan, Naz Aydemir Akyol, Zhu Ting, Rasic, Sloetjes (Gizem Güner, Ayça Aykaç, Robinson, Zehra Güneş, Cansu Özbay)
Setler: 27-25, 19-25, 27-29, 26-24, 15-10
Süre: 140 dakika (33, 26, 35, 30, 16)
- 22.4.2018 20:13
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Buna hakkınız yok
Toplam 3
Yorum
fanatik bence suçlu ceza veren yöneticiler caydırıcı ceza veremiyorlar verdikleride hakkaniyetli değil
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Fenerbahçe, Antalyaspor'a bileniyor
Toplam 11
Yorum
zerre kadar haram puan BJK yarışı sürdüremez GS ile aramızdaki puan farkı suni Başakşehiri hakemler yapmaz FB 76 puana banko şampiyon olur. tacımızı hakem çaldı.
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Fernando Muslera, Galatasaray'ı Alanya'da ipten aldı
Toplam 11
Yorum
zerre kadar haram puan BJK yarışı sürdüremez GS ile aramızdaki puan farkı suni Başakşehiri hakemler yapmaz FB 76 puana banko şampiyon olur. tacımızı hakem çaldı.
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