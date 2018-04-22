Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Eczacıbaşı VitrA, VakıfBank'ı 3-2 yendi.

Bu sonuçla Eczacıbaşı VitrA, final serisinde 2-1 öne geçmeyi başardı.

Toplam 3 galibiyete ulaşacak ekibin sezonu şampiyon tamamlayacağı serinin dördüncü müsabakası, 24 Nisan Salı günü Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak.

Çekişmeli başlayan maçta teknik molaya VakıfBank'ın 12-11 önde gelmesine rağmen, sonrasında rakibini 23-23'te yakalayan Eczacıbayı VitrA, seti 27-25 kazanarak 1-0 öne geçti.

İkinci sette teknik molaya 12-10 üstün gelen Eczacıbaşı VitrA, Sloetjes'in etkili oyunuyla sayılar bulan VakıfBank'ı durdurmakta başarılı olamadı. Sarı-siyahlı ekip, seti 25-19 kazanarak skoru 1-1'e getirdi.

Üçüncü sette Larson'un skorer oyunuyla teknik molaya 12-9 galip durumda gelen Eczacıbaşı VitrA karşısında Sloetjes ve Zhu Ting'le etkili olan VakıfBank, çekişmeli geçen bu bölümü 29-27 önde bitirerek 2-1 öne geçmeyi başardı.

Eczacıbaşı VitrA, dördüncü sette oyunun kontrolünü elinde tutan taraf oldu. Hande Baladın'ın sayılarıyla rakibine üstünlük kuran turuncu-beyazlılar, teknik molaya 12-6 önde girdi ve seti de 26-24 kazanarak skoru 2-2'ye getirdi.

Maçın tie-break setinde de çekişme sürdü. VakıfBank, Gözde Kırdar'ın hataları sonrası üstünlüğü rakibine kaptırırken, Boskovic'le sayılar bulan Eczacıbaşı VitrA, seti 15-10, maçı ise 3-2 kazandı.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Onur Hoşnut, Ayşim Erginay

Eczacıbaşı VitrA: Ognjenovic, Larson, Büşra Kılıçlı, Boskovic, Meliha İsmailoğlu, Beyza Arıcı (Simge Aköz, Güldeniz Önal, Ezgi Dilik, Adams, Hande Baladın)

VakıfBank: Gözde Kırdar, Kübra Çalışkan, Naz Aydemir Akyol, Zhu Ting, Rasic, Sloetjes (Gizem Güner, Ayça Aykaç, Robinson, Zehra Güneş, Cansu Özbay)

Setler: 27-25, 19-25, 27-29, 26-24, 15-10

Süre: 140 dakika (33, 26, 35, 30, 16)