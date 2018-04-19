Arkas Spor'da 2 transfer birden – Fotomaç – 19 Nisan 2018
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    19 Nisan 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    'da 2 birden

    Arkas Spor'da 2 transfer birden

    Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden , Brezilyalı pasör ve Estonyalı smaçör etti.

    'dan yapılan yazılı açıklamada, geçen yıl 'da forma giyen 29 yaşındaki Brezilyalı pasör ile anlaşıldığı belirtildi.

    Radke, Jeopark Kula Belediyespor'dan önce ülkesinde Montes Claros, Polonya'da Luczniczka Bydgoszcz ve Karadağ'da Budva Rivejra takımlarında da mücadele etti.

    En son Polonya'nın Cuprum Lubim takımında forma giyen Estonya oyuncusu 24 yaşındaki smaçör 'ın da kadroya dahil edildiği ifade edilen açıklamada, 2011'de Estonya'da "yılın en iyi genç oyuncusu" seçilen Taht'ın, 2016'da Avrupa Ligi'nde "en iyi manşetçi" ve "en değerli oyuncu" ödülünü aldığı kaydedildi.

    1. 19.4.2018 15:22
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