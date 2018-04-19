Arkas Spor'da 2 transfer birden
Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor, Brezilyalı pasör Murilo Radke ve Estonyalı smaçör Robert Taht'ı transfer etti.
Arkas Spor'dan yapılan yazılı açıklamada, geçen yıl Jeopark Kula Belediyespor'da forma giyen 29 yaşındaki Brezilyalı pasör Murilo Radke ile anlaşıldığı belirtildi.
Radke, Jeopark Kula Belediyespor'dan önce ülkesinde Montes Claros, Polonya'da Luczniczka Bydgoszcz ve Karadağ'da Budva Rivejra takımlarında da mücadele etti.
En son Polonya'nın Cuprum Lubim takımında forma giyen Estonya Milli Takım oyuncusu 24 yaşındaki smaçör Robert Taht'ın da kadroya dahil edildiği ifade edilen açıklamada, 2011'de Estonya'da "yılın en iyi genç oyuncusu" seçilen Taht'ın, 2016'da Avrupa Ligi'nde "en iyi manşetçi" ve "en değerli oyuncu" ödülünü aldığı kaydedildi.
- 19.4.2018 15:22
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Galatasaray, eski gözdesi Jefferson Farfan'ı yeniden gündemine aldı
Toplam 1
Yorum
10ur ver genci al ihtiyarı. ligimizin adı Türkiye ihtiyarlar ligi olarak değiştirilirse daha gerçekçi olur. hiçbir zevk ve hedef yok. yazık..
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Fenerbahçe Facundo Ferreyra transferinde kararlı
Toplam 8
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BekoBJK Yıllardır çalım yiyoruzda sonuç ne
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Toplam 13
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CELAL SEN ONCE MERTCAN TRANSFERINI ACIKLA 880 BIN DOLARI NIYE VERDIN KIME NEYIN PARASI
Arkas Spor'da 2 transfer birden haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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