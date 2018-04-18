A Milli Erkek Voleybol Takımı'nda yeni antrenör belli oldu – Fotomaç – 18 Nisan 2018
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    18 Nisan 2018, Çarşamba
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    A 'nda yeni antrenör belli oldu

    A <a href="/index/milli-erkek-voleybol-takimi?id=63da40df-81dd-4316-bfa9-c6899bc3b377" class="" rel="tag">Milli Erkek Voleybol Takımı</a>'nda yeni antrenör belli oldu

    A 'nın antrenörlüğüne getirildi.

    A 'nın antrenörlüğüne getirildi.

    yapılan açıklamada, daha önce milli takımlarda uzun yıllar görev yapan ile sözleşme imzalandığı bildirildi.

    Açıklamada, Özbey'in milli takımı öncelikle 2018 CEV A Erkekler Avrupa Ligi Altın Kategori ve 2018 Akdeniz Oyunları'na hazırlayacağı ifade edildi.

    Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Üstündağ, milli takımlar sorumlusu ve milli takımlar koordinatörü Semih Oktay'ın da yer aldığı imza töreninde açıklamada bulunan Özbey, göreve getirildiği için çok mutlu olduğunu belirterek, "Türk voleybolunu çok iyi biliyorum. Oyuncuları çok iyi tanıyorum. Genç ve yetenekli bir jenerasyonumuz var. Oyuncu portföyümüz çok iyi ve katılacağımız Altın Avrupa Ligi ile Akdeniz Oyunları'nda başarılı sonuçlar elde etmek için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

    Mehmet ise Nedim Özer'i milli takımın başına getirerek önemli bir adım attıklarını aktararak, "Türk voleybolunu yakından tanıyan ve kendisini ispatlamış bir antrenör. Milli takımımızda da başarılı olacağına inanıyorum ve kendisine başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

    1. 18 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:41
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