Sultanlar Ligi'nde final serisi başlıyor

VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Normalsezonu ikinci sırada tamamladıktan sonra çeyrek finalde Beşiktaş'ı, yarı finalde Galatasaray'ı eleyerek adını finale yazdıran VakıfBank, 1 sezon aradan sonra şampiyonluk sevinci yaşamayı hedefliyor.

Eczacıbaşı VitrA ise normal sezonu lider tamamladı. Çeyrek finalde Nilüfer Belediyespor'u, yarı finalde ise Fenerbahçe'yi geçen turuncu-beyazlı ekip, en son 2011-2012 sezonunda şampiyonluk yaşamıştı. Toplamda üç galibiyete ulaşacak ekip, 2017-2018 sezonunun şampiyonu olacak.