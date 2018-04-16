Sultanlar Ligi'nde final serisi başlıyor
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off final serisinin ilk maçında, yarın VakıfBank ile Eczacıbaşı VitrA karşı karşıya gelecek.
VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Normalsezonu ikinci sırada tamamladıktan sonra çeyrek finalde Beşiktaş'ı, yarı finalde Galatasaray'ı eleyerek adını finale yazdıran VakıfBank, 1 sezon aradan sonra şampiyonluk sevinci yaşamayı hedefliyor.
Eczacıbaşı VitrA ise normal sezonu lider tamamladı. Çeyrek finalde Nilüfer Belediyespor'u, yarı finalde ise Fenerbahçe'yi geçen turuncu-beyazlı ekip, en son 2011-2012 sezonunda şampiyonluk yaşamıştı. Toplamda üç galibiyete ulaşacak ekip, 2017-2018 sezonunun şampiyonu olacak.
- 16 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 09:49
-
Fatih Terim'den Donk sürprizi
Toplam 2
Yorum
baboli galatasarayın selcuktan kurtuldugu gün bence galatasarayın miladı olur.omzundan en büyük yükü atmış olur
-
Fatih Terim'den Donk sürprizi
Toplam 2
Yorum
MAÇIN KAHRAMANI DONK SEN HER ZAMAN BÖYLE OYNA HEP STARSIN. BİZİM ARADIĞIMIZ DONK İŞTE BU. TEBRİKLER MAÇIN KAHRAMANI.
-
Beşiktaş'ta Deniz Türüç bombası!
Toplam 3
Yorum
dinch Quaresmanın yerli versiyonu çok bencil oynuyor
Sultanlar Ligi'nde final serisi başlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.