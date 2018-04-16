Sultanlar Ligi'nde final serisi başlıyor – Fotomaç – 16 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Nisan 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Sultanlar Ligi'nde final serisi başlıyor

    Sultanlar Ligi'nde final serisi başlıyor

    Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off final serisinin ilk maçında, yarın VakıfBank ile karşı karşıya gelecek.

    VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Normalsezonu ikinci sırada tamamladıktan sonra çeyrek finalde Beşiktaş'ı, yarı finalde Galatasaray'ı eleyerek adını finale yazdıran VakıfBank, 1 sezon aradan sonra şampiyonluk sevinci yaşamayı hedefliyor.

    ise normal sezonu lider tamamladı. Çeyrek finalde 'u, yarı finalde ise Fenerbahçe'yi geçen turuncu-beyazlı ekip, en son 2011-2012 sezonunda şampiyonluk yaşamıştı. Toplamda üç galibiyete ulaşacak ekip, 2017-2018 sezonunun şampiyonu olacak.

    1. 16 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 09:49
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Sultanlar Ligi'nde final serisi başlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN