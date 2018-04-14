Fenerbahçe, Sultanlar Ligi'nde 3'üncü oldu – Fotomaç – 14 Nisan 2018
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    14 Nisan 2018, Cumartesi
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    , Sultanlar Ligi'nde 3'üncü oldu

    Fenerbahçe, Sultanlar Ligi'nde 3'üncü oldu

    Vestel Venus Sultanlar Ligi Play-off 3'üncülük - 4'üncülük Etabı ikinci maçında , deplasmanda Galatasaray'ı 3-0 mağlup ederek seriyi 2-0 kazandı ve ligi 3'üncü sırada tamamladı.

    Sarı lacivertli ekip bu sonuçla gelecek sezon CEV Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanırken, ligi 4'üncü sırada noktalayan Galatasaray ise CEV Kupası'na katılacak.

    Galatasaray - : 0-3

    SALON: Burhan Felek
    HAKEMLER: Yavuz Akdemir, Hakkı Demiralay
    GALATASARAY: Cansu Çetin, Jack, Gamze Alikaya, Rabadzhieva, Aslı Kalaç, Güler (Gizem Karadayı, Nursevil Aydınlar, Ruseva, Seda Aslanyürek, İlkin Aydın)
    FENERBAHÇE: Dicle Nur Babat, Polen Uslupehlivan, Damla Çakıroğlu, Eda Erdem Dündar, TomKom, Rahimova (Merve Dalbeler, Jerkov, Bahar Toksoy Guidetti, Melis Yılmaz)
    SETLER: 24-26, 27-29, 17-25
    SÜRE: 94 dakika (28, 37, 29)

    1. 14 Nisan 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:20
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