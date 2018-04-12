Federasyondan yapılan açıklamaya göre Üstündağ, final müsabakasına çıkan kulüpler için tebrik mesajı yayımladı.

Üstündağ, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Bu hafta oynanan Avrupa kupası müsabakaları sonucunda 2018 Kadınlar CEV Kupası'nda şampiyonluğu elde eden Eczacıbaşı VitrA ile 2018 Erkekler CEV Kupası'nda gümüş madalya kazanma başarısı gösteren Ziraat Bankası ve 2018 Kadınlar Challenge Kupası'nda gümüş madalya kazanan Bursa Büyükşehir Belediyespor kulüplerini tebrik ederim. Elde edilen başarılı sonuçlarla Türk voleybolunun gücünü bir kez daha tüm Avrupa'ya gösteren başta kulüplerimizin sporcu ve teknik kadrosu olmak üzere, kulüp, taraftar ve yöneticileriyle birlikte camiamızı kutlar, başarılarının devamını dilerim."