Mehmet Akif Üstündağ'dan kulüplere kutlama – Fotomaç – 12 Nisan 2018
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    12 Nisan 2018, Perşembe
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    Üstündağ'dan kulüplere kutlama

    <a href="/index/mehmet-akif?id=bb16cb54-2715-4a4f-ac26-a93f1cd278e2" class="" rel="tag">Mehmet Akif</a> Üstündağ'dan kulüplere kutlama

    Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Üstündağ, bu hafta oynanan müsabakalarında şampiyonluk elden eden ve kazanan kulüpleri kutladı.

    Federasyondan yapılan açıklamaya göre Üstündağ, final müsabakasına çıkan kulüpler için tebrik mesajı yayımladı.

    Üstündağ, mesajında şu ifadeleri kullandı:

    "Bu hafta oynanan müsabakaları sonucunda 2018 Kadınlar CEV Kupası'nda şampiyonluğu elde eden Eczacıbaşı VitrA ile 2018 Erkekler CEV Kupası'nda kazanma başarısı gösteren Ziraat Bankası ve 2018 Kadınlar Challenge Kupası'nda kazanan kulüplerini tebrik ederim. Elde edilen başarılı sonuçlarla Türk voleybolunun gücünü bir kez daha tüm Avrupa'ya gösteren başta kulüplerimizin sporcu ve teknik kadrosu olmak üzere, kulüp, taraftar ve yöneticileriyle birlikte camiamızı kutlar, başarılarının devamını dilerim."

    1. 12 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:23
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