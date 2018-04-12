Mehmet Akif Üstündağ'dan kulüplere kutlama
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, bu hafta oynanan Avrupa kupası müsabakalarında şampiyonluk elden eden ve gümüş madalya kazanan kulüpleri kutladı.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre Üstündağ, final müsabakasına çıkan kulüpler için tebrik mesajı yayımladı.
Üstündağ, mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Bu hafta oynanan Avrupa kupası müsabakaları sonucunda 2018 Kadınlar CEV Kupası'nda şampiyonluğu elde eden Eczacıbaşı VitrA ile 2018 Erkekler CEV Kupası'nda gümüş madalya kazanma başarısı gösteren Ziraat Bankası ve 2018 Kadınlar Challenge Kupası'nda gümüş madalya kazanan Bursa Büyükşehir Belediyespor kulüplerini tebrik ederim. Elde edilen başarılı sonuçlarla Türk voleybolunun gücünü bir kez daha tüm Avrupa'ya gösteren başta kulüplerimizin sporcu ve teknik kadrosu olmak üzere, kulüp, taraftar ve yöneticileriyle birlikte camiamızı kutlar, başarılarının devamını dilerim."
- 12 Nisan 2018, Perşembe
- Güncelleme: 12:23
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Fener'in bombası Mario Gomez
Toplam 10
Yorum
BEŞİKTAŞ ADAM GELECEK OLSA TÜRKİYEYE İLK TERCİHİ BEŞİKTAŞ OLUR ! SİZE SORUYORUM FUTBOLCUSUNUZ AYKUT KOCAMAN İLE ÇALIŞIR MISINIZ ?
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Belhanda dökülüyor!
Toplam 3
Yorum
SINIZ. YOKSA GS YIN İŞİ ZOR. GÜN BU GÜN SN ABDÜRAHİM BAŞKAN BU VERİMSİZ FUTBOLCULARIN KAZANILMASI SANA DÜŞÜYOR. YOKSA KİMSE BU İŞİ YAPAMAZ. GS YI İMPARATOR VE SEN ŞAMPİYON YAPMALI
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Belhanda dökülüyor!
Toplam 3
Yorum
MASI GEREKEN BİR OYUNCU. BU ADAMI GS DA İMPARATOR OYNATAMAZSA KİMSE OYNATAMAZ. AMA ŞU ANA KADARDA GS DA BAŞARISIZ. BU OYUNCU MAÇ ALMALI MAÇ. HER ŞEYE RAĞMEN KAZANIL
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