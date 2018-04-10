Şampiyon Eczacıbaşı Vitra – Fotomaç – 10 Nisan 2018
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    10 Nisan 2018, Salı
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    Şampiyon

    Şampiyon Eczacıbaşı Vitra

    CEV Kupası Finali ilk maçında Minchanka Minsk'i deplasmanda 3-1 mağlup eden , Burhan Felek'te oynanan rövanş mücadelesinde ilk 2 seti kazanarak kupanın sahibi oldu.

    Ligde ve Avrupa'da bu sezon ortaya koyduğu performansla fırtınalar estiren , CEV Kupası'nın sahibi oldu.

    Belarus temsilcisi Minchanka Minsk ile finalde eşleşen ve deplasmanda oynanan ilk maçı 3-1 kazanan Eczacıbaşı VitrA, rövanş karşılaşmasını fazla uzatmadı. Deplasmanda aldığı 3-1'lik galibiyetle mücadeleye çok avantajlı başlayan Eczacıbaşı VitrA, ilk 2 sette rakibi karşısında 25-17 ve 25-17'lik sonuçlar alarak durumu 2-0'a getirdi ve averajla kupayı kazanmayı garantiledi. Eczacıbaşı VitrA oyuncuları, durumun 2-0'a gelmesinin ardından salonda büyük sevinç yaşadı.
    1. 10 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 20:12
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