Şampiyon Eczacıbaşı Vitra
CEV Kupası Finali ilk maçında Minchanka Minsk'i deplasmanda 3-1 mağlup eden Eczacıbaşı VitrA, Burhan Felek'te oynanan rövanş mücadelesinde ilk 2 seti kazanarak kupanın sahibi oldu.
Belarus temsilcisi Minchanka Minsk ile finalde eşleşen ve deplasmanda oynanan ilk maçı 3-1 kazanan Eczacıbaşı VitrA, rövanş karşılaşmasını fazla uzatmadı. Deplasmanda aldığı 3-1'lik galibiyetle mücadeleye çok avantajlı başlayan Eczacıbaşı VitrA, ilk 2 sette rakibi karşısında 25-17 ve 25-17'lik sonuçlar alarak durumu 2-0'a getirdi ve averajla kupayı kazanmayı garantiledi. Eczacıbaşı VitrA oyuncuları, durumun 2-0'a gelmesinin ardından salonda büyük sevinç yaşadı.
- 10 Nisan 2018, Salı
- Güncelleme: 20:12
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