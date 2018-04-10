Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan Eczacıbaşı VitrA'ya tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kadınlar CEV Kupası finalinde Belarus'un Minchanka Minsk takımını saf dışı bırakarak kupaya uzanan Eczacıbaşı VitrA'yı tebrik etti.



Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:



"Voleybol Kadınlar CEV Kupası final serisinde Belarus ekibi Minchanka'yı yenerek şampiyonluğa ulaşan Eczacıbaşı VitrA'yı kutluyorum. Türk voleybolunun ekol kulüplerinden olan Eczacıbaşı VitrA'da bu büyük başarıya imza atan oyuncuları, teknik ekibi ve emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Eczacıbaşı VitrA'nın uluslararası organizasyonlarda kazandığı bu değerli şampiyonlukları, gelecek yıllarda da sık sık tekrarlanmasını ümit ediyorum."