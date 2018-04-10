Efeler Ligi'nde Şampiyon Halkbank – Fotomaç – 10 Nisan 2018
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    10 Nisan 2018, Salı
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    Efeler Ligi'nde Şampiyon

    Efeler Ligi'nde Şampiyon Halkbank

    Seyircisinin desteğini arkasına alan , ’u 3-1 mağlup ederek seride durumu 3-1 yaptı ve üst üste 3, toplamda da 9. kez mutlu sona ulaştı

    Efeler Ligi play-off final serisinde 2-1 önde olan , sahasında ağırladığı Arkas'ı 3-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Karşılaşmaya iyi başlayan Arkas, Hernandez'e engel olamayınca ilk seti 25-21 Halkbank kazandı. Uzun süre dengeli giden ikinci sette ev sahibi, Burutay Subaşı'nın son bölümdeki etkili servisleriyle seti yine 25-21 üstün bitirdi: 2-0. Üçüncü sette konuk ekip, konsantrasyon kaybı yaşayan Halkbank önünde etkili bir oyun ortaya koydu. Son anlarda seri yapan Arkas, durumu 25-20 kazanarak setlerde durumu 2-1 yaptı. Dördüncü sette blokları iyi kapatan Halkbank kenarlardan ve ortadan bulduğu sayılarla teknik molaya 12-9 önde girdi. Salonu dolduran seyircisinin de desteğiyle rakibini oyundan düşüren ekibi, seti 25-19, karşılaşmayı da 3-1 kazanarak şampiyonluğunu ilan etti. Üst üste 3, toplamda da 9. kez mutlu sona ulaşan başkent temsilcisinde teknik heyet ve oyuncu lar, karşılaşmanın ardından büyük sevinç yaşadı..
    1. 10 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:39
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